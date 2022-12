Problemas con el suministro de amoxicilina en jarabe para niños: fechas previstas de reposición y alternativas recomendadas

La falta de amoxicilina pediátrica, en jarabe, sigue obligando al personal sanitario a buscar alternativas para no dejar a los pacientes, en pleno pico de infecciones respiratorias, sin tratamiento. Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos prevén que "a finales de esta semana" se normalice el suministro, que escasea desde hace tres semanas por "problemas técnicos de los laboratorios". Pero las farmacias consultadas 20minutos en diferentes puntos del territorio nacional siguen sin recibir estos medicamentos. Ante esta situación, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha emitido una serie de recomendaciones con alternativas para paliar los problemas de abastecimiento.

La falta de las suspensiones pediátricas orales de amoxicilina de los laboratorios Normon y Sandoz que, al presentarse como jarabe, es la más cómoda de administrar a los bebés y pacientes más pequeños, se da desde hace unas tres semanas, según las diferentes farmacias consultadas. El pasado día 18 la Aemps emitió la primera comunicación al respecto, que actualizó posteriormente el día 23. En su última nota, informaba de que ambas fórmulas ya están distribuyéndose "de manera continua" y preveía que el suministro recuperara la normalidad "en los próximos días".

Sin embargo, el incremento de la demanda debido a la alta incidencia de infecciones respiratorias, que ha coincidido con los problemas de producción en los dos laboratorios, "puede retrasar la normalización en el suministro en algunas farmacias", advertía la Aemps.

Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) explican a 20minutos que, según los datos de cerca de 10.000 farmacias recogidos a diario para el Centro de Información sobre el suministro de medicamentos (Cismed) -creado por el mismo CGCOF para registrar las incidencias en el abastecimiento de fármacos-, estiman que "en unos días" y "lentamente" se recuperará la normalidad. Así lo explica el vicepresidente de la organización, Juan Pedro Risquez, que concreta que "a lo largo de esta semana" se espera que ya se haya regularizado el suministro.

Así lo afirma basándose en la información recopilada por Cismed, que esta semana ha registrado menos faltas que la anterior. "Esto quiere decir que la tendencia es a mejor", abunda.

Sin embargo, siete farmacias de diferentes capitales de provincia consultadas por este periódico coinciden al señalar que no disponen en estos momentos de amoxicilina pediátrica en jarabe. Y así llevan desde hace al menos una semana. En el mejor de los casos, recibieron tres envases la semana pasada que "volaron" por la alta demanda puntual ocasionada por un aumento de la incidencia de infecciones respiratorias en los más pequeños. En el peor, llevan dos semanas sin nada. Solo una farmacia ha encontrado este periódico, en la localidad valenciana de Massanassa, en la que sí cuentan con stock de amoxicilina en jarabe.

Preguntado Risquez por las faltas en las farmacias consultadas, señala que el restablecimiento del suministro se distribuye de forma homogénea en todo el territorio "para que llegue amoxicilina a todos los sitios". "Es una cuestión de días y se recuperará", recalca.

La farmacéutica Sandoz comunicó a la Aemps problemas en la línea de etiquetado y Normon notificó retrasos en el suministro de prospectos que deben incluirse en todos los medicamentos. "Ambos laboratorios están ya trabajando y la liberación de lotes se lleva a cabo de manera regular. La AEMPS está en comunicación continua con los titulares de autorización de comercialización (TACs) para conocer en tiempo real la liberación de stocks y con los distribuidores farmacéuticos para que se produzca un reparto equilibrado, garantizando que el producto llegue a las farmacias. Además, se ha solicitado a otros laboratorios que comercializan estas presentaciones que aumenten su producción para satisfacer las necesidades a la mayor brevedad posible", añade la Aemps en su último comunicado.

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, avanzó este martes que hasta finales de este año no quedará totalmente normalizado el abastecimiento de amoxicilina pediátrica en jarabe.

Cambio a los comprimidos

Desde el CGCOF recuerdan, no obstante, que los problemas de suministro solo se han registrado con "unas presentaciones determinadas" de la amoxicilina pediátrica [en jarabe y unos sobres], al tiempo que destacan que en el 90% de los casos, el farmacéutico ha solucionado la falta de suministro facilitando otro medicamento similar y sin dejar al paciente sin el tratamiento.

Como excepción y solo mientras persista este problema de suministro, la Aemps permitió el pasado 18 de noviembre dispensar amoxicilina en comprimidos, que no está en desabastecimiento. La Aemps, con la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, habilitó un procedimiento para que, en caso de necesidad, por ausencia del medicamento prescrito, el profesional farmacéutico pueda sustituir la dispensación de una suspensión oral de amoxicilina 250mg en frasco por amoxicilina Normon 250 mg en sobres o, en su defecto, para pacientes en los que la dosis diaria pueda conseguirse con 250 mg por toma, por otras presentaciones de amoxicilina 500 mg en comprimidos de los laboratorios Normon, Almus o Ardine (consulte con su farmacéutico y lea aquí las indicaciones antes de tomarse o administar cualquier medicamento).

"La suspensión deberá reservarse a aquellos pacientes en los que el ajuste de dosis requiera dosis que no puedan obtenerse con el fraccionamiento de comprimidos de 500 mg, como pacientes de menos de seis meses. Estos medicamentos se presentan en comprimidos de 500 mg ranurados, es decir, que pueden fraccionarse para administrar medio comprimido, que puede disolverse o disgregarse en agua. La ficha técnica no contempla emplear esta modalidad de administración, ya que indica que la ranura sirve únicamente para fraccionar y facilitar la deglución pero no asegura la división en dosis iguales, pero se considera que es la opción más accesible considerando el problema de suministro existente. Estos comprimidos pueden disolverse en agua, siendo ingeridos inmediatamente", reza la nota de la Aemps.

La AEMPS recuerda que los antibióticos solo resultan útiles frente a infecciones bacterianas y que están disponibles pruebas rápidas en hospitales y centros de salud para poder llevar a cabo el diagnóstico.