¿Llegará 'La bestia del este' a España? La masa de aire siberiano se está formando y podría dejar fuertes descuelgues de frío

En las últimas semanas la climatología en España ha estado marcada por un tren de borrascas y frentes atlánticos que han dejado abundantes precipitaciones y vientos intensos que han batido récords e incluso olas de hasta ocho metros. Este fin de semana, sin embargo, el sol volverá a brillar, los cielos estarán poco nubosos y los termómetros subirán.

Esta tregua, no obstante, durará poco porque es probable que a finales de noviembre y principios de diciembre una gran masa de aire muy frío, denominada en ocasiones como 'la bestia del este', se descuelgue sobre Europa e incluso llegue a afectar a España, según ha indicado el meteorólogo Roberto Granda del portal eltiempo.es.

Durante estos meses, las incursiones de aire frío proveniente de Rusia se vuelven más frecuentes y es probable, según los meteorólogos, que este primer descuelgue de frío llegue en los próximos días. No obstante, desde el portal del tiempo explican que existen una serie de condiciones que deben darse para que estos "siberianos express" que todavía se están formando afecten a Europa. Explican que, en primer lugar, debe haber nevado de manera contundente en Rusia, característica que ya se ha cumplido.

También es imperativo que la atmósfera se estabilice "porque una masa de aire estable en invierno favorece que la temperatura descienda". De esta forma, debido a que hay poca radiación solar y a que la nieve lo cubre todo, el calor no se acumula. Por último, es necesario que se forme "un anticiclón de bloqueo entre Rusia y Escandinavia".

Así, se creará un pasillo de vientos provenientes del noreste que enviará esa masa de aire frío a Europa en general y también a España. El meteorólogo destaca que, si también se forma una borrasca en el mar Mediterráneo, ese pasillo se intensifica.

Según Granda, las condiciones para que llegue esta 'bestia del este' poco a poco se están dando por lo que resulta probable que a finales de noviembre y principios de diciembre entre esta masa de aire frío siberiano. Ahora hay un anticiclón sobre los territorios rusos, que ya tienen bastante nieve, y el aire poco a poco está comenzando a enfriarse.

Probabilidad relevante

A pesar de eso, el meteorólogo aclara que todavía existe mucha incertidumbre al respecto y que no se sabe con certeza si este fenómeno vaya a producirse o no. No obstante, explica que las tendencias y los patrones atmosféricos, hasta el momento, apuntan a que sí existe una posibilidad "relevante" de que 'la bestia del este' afecte a Europa.

Además, este año este presente en el Océano Pacífico el fenómeno de 'La Niña', el cual, en ocasiones anteriores, ha coincidido con los inviernos en los que ha hecho más frío en nuestro país. A pesar de eso, las previsiones estacionales de los meteorólogos apuntan a que este invierno será más cálido de lo normal.