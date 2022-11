El método que usan los españoles para ahorrarse todos los gastos de envío en sus compras por internet

Los españoles cada vez usan más internet para realizar sus compras. La pandemia del coronavirus supuso un punto de inflexión en este cambio de hábitos en el consumo y en esta época del año, con la llegada del Black Friday y el arranque de la campaña navideña, las compras online ganan aún más protagonismo.

Pese a todo, muchos consumidores desisten en numerosas ocasiones. Según el estudio realizado por Baymard Institute, un 70% de los clientes abandonan el carrito antes de terminar la compra. Y de estos, el 50% lo hace debido a los costes extra que supone el envío del producto.

En este sentido, el informe Hábitos de Consumo Online, realizado por la compañía logística Huboo, refleja que la mayoría de los españoles evita pagar los gastos de envíos. En concreto, el 89% tiende a añadir un producto más a su cesta de la compra para ahorrarse el coste del transporte.

Fijar un gasto de envío distinto en función del importe de la compra es una estrategia comercial utilizada de forma habitual por las empresas. Es decir: si compras por un importe inferior a 50 euros, el coste de envío es de tres euros; pero si superas ese importe el transporte te sale gratis.

Con estas condiciones, por eso muchos consumidores prefieren adquirir algún artículo más en la misma tienda, ya que entienden que, por ejemplo, si en una compra te faltan cinco euros para el envío gratis a partir de 50 euros y añades una camiseta que cuesta diez euros, al final te haces a la idea de la prenda acaba por costarte siete euros si rebajamos de su precio original el coste de tres euros que suponen los gastos de envío.

En España, páginas de comercio electrónico tan populares como Amazon, El Corte Inglés o Zara cobran por el envío de productos a domicilio, aunque existen multitud de modalidades que pueden abaratar algo o encarecer el coste final del transporte, como el hecho de que la recogida se realice en puntos determinados, si son artículos pesados o voluminosos o que se trate de un envío urgente en el mismo día.

Amazon y El Corte Inglés ofrecen tarifas planas

En Amazon, para envíos estándar en península y Baleares en un máximo de tres laborables, el coste oscila entre los 0,99 y los 3,99 euros; mientras que en el modo económico te puede salir gratis con un importe mínimo de 19 euros en la libros o de 29 euros en las demás categorías. Si no se se superan esos importes, el coste varía entre los 0,99 y los 3,99 euros. Eso sí, el tiempo de entrega se puede alargar hasta los cinco días laborables.

Para los consumidores más activos, la multinacional estadounidense ofrece la posibilidad de acceder a Amazon Prime, una especie de tarifa plana con un coste anual de 49,50 euros. La adhesión garantiza sin límite el envío gratis en 24 horas de más de dos millones de productos que tienen la etiqueta Prime.

Por su parte, en El Corte Inglés, en lo que se refiere a envíos generales, el coste del transporte oscila entre los 5,90 y los 7,90 euros, aunque si la compra es superior a 99 euros es gratis. También existe la opción de recogida en Supercor y Correos con un coste de uno y dos euros, respectivamente. En grandes productos (muebles, electrodomésticos, televisores...) en el envío asciende a 19,90 si el gasto es no supera los 299 euros. La compañía también ofrece un servicio de tarifa plana de envíos durante un año por 19,90 euros.

En Zara, en cambio, el coste de la entrega estándar es de 3,95 euros, aunque si el pedido supera los 30 euros es gratis, aunque esto solo es aplicable a artículos que no tengan descuento. El plaza máximo de entrega es de tres días, pero pagando un euro más se entrega al día siguiente.

La mayoría no devuelve sus compras 'online'

El estudio de Huboo, por otra parte, indica que el 69% de los españoles raramente devuelve productos comprados online y que un 12% nunca lo ha hecho. En este sentido, la mayoría de consumidores saldrán ganando porque en los últimos tiempos que algunas empresas (Inditex, El Corte Inglés, Uniqlo...) están empezando a cobrar por por devolver productos comprados por internet con recogida a domicilio.

En plena crisis económica, con la recesión al acecho y la inflación en niveles no vistos desde hace décadas, a las compañías parece que no les queda otro camino que reducir costes para no tener que subir aún más el precio de sus artículos.

En ese contexto, acabar con las devoluciones gratis a domicilio supone un alivio, ya que el transporte de recogida, el almacenamiento y la colocación de nuevo del producto para la venta tiene un alto coste económico. De hecho, gigantes del comercio electrónico como Amazon, han optado con infinidad de clientes por dejar que el consumidor se quede con el producto, ya que esta opción resulta más económica que completar el proceso de devolución.

Pero esa política, obviamente, no es la solución. De hecho, la compañía estadounidense ya ha cambiado esta forma de proceder y ya cobra 3,99 euros por la recogida a domicilio con Celeritas y Seur.