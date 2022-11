El plan del Gobierno y los bancos estima que la "clase media" podrá reducir su cuota hipotecaria un 31% durante un año

El Gobierno aprobó el martes un real decreto para aliviar los costes hipotecarios para los hogares que considera de clase media y los más vulnerables. El contenido de la norma, que el Ejecutivo ha negociado mano a mano con la banca -aunque esta todavía no ha dado el visto bueno definitivo en su conjunto- permitirá, según sus estimaciones, pagar un 31% menos de cuota hipotecaria durante un año a los hogares de hasta 29.400 euros de ingresos mensuales (lo que es considerado clase media en este plan).

Así se desprende de un cálculo que ha elaborado el Ministerio de Asuntos Económicos, que calcula que para una hipoteca media a tipo variable (firmada en enero de 2018, de un volumen de 120.000 euros a pagar en 30 años, con un diferencial sobre el euríbor del 1%), los hogares tendrían que pagar 524 euros de cuota tras las subidas del euríbor. Sin embargo, si un hogar de clase media decidiera acogerse al código de buenas prácticas, su cuota permanecería congelada en 362 euros mensuales, lo que le supondría una reducción del 31% en comparación con no hacerlo.

El catálogo de medidas que han acordado el Gobierno y los bancos se estructura en tres partes. Por un lado, están las medidas pensadas para los hogares vulnerables (con rentas de hasta 25.200 euros anuales), que tendrán un carácter estructural. Por otro, las dirigidas a las 'clases medias' (ingresos de hasta 29.400 euros), que se podrán solicitar durante dos años. Y la tercera pata está pensada para facilitar que todos los hipotecados, sea cual sea su renta, tengan más fácil adelantar pagos de su préstamo o cambiarse a tipo fijo, que se extenderán solo durante 2023.

El Ministerio de Economía calcula que, del millón de hogares que potencialmente podrían acogerse al código de buenas prácticas, unos 300.000 son hogares vulnerables y los 700.000 restantes encajarían con la definición de 'clase media'. Para ese primer grupo de 300.000 familias, el ahorro en la cuota si se acogen al código podría rondar entre el 55% en los casos en peor situación y el 42% en los vulnerables pero con una situación menos compleja.

Solución "efectiva y eficiente"

Fuentes del Ministerio de Economía sostienen que el acuerdo alcanzado con los bancos es una solución "efectiva" y "eficiente" para abordar el encarecimiento de las hipotecas que se avecina tras las recientes subidas de tipos de interés. Además, dichas fuentes se muestran "convencidas" y "muy optimistas" de que los bancos terminarán firmando los códigos de buenas prácticas.

Una vez lo hagan, las normas que se recogen en él serán de obligado cumplimiento para las entidades de crédito. Por el momento, solo CaixaBank ha dado el sí explícito a la firma, pero el Ejecutivo confía en que el resto de entidades "siga el ejemplo" en los próximos días. Las mismas fuentes señalan que el texto "está cerrado ya" y que ahora mismo no hay ningún elemento de negociación abierto con los bancos y las entidades lo están sometiendo ahora a procesos internos.

Las dos partes han conseguido salvar el escollo de las provisiones, que eran una de las principales preocupaciones de los bancos. Esto se ha logrado evitando que los créditos de quienes se acojan al código de buenas prácticas sean considerados automáticamente como morosos o dudosos. Así, los bancos no tendrán que provisionar de forma mecánica -es decir, reservar fondos en previsión de impagos- y los hogares evitarán el estigma de verse dentro de una lista de morosos.

Además, en Economía confían en que el recargo en las cuotas futuras que supondrán los periodos de carencia (el tiempo en el que los hogares solo tendrán que pagar los intereses del préstamo) se suavizará gracias a la ampliación de la vida de los préstamos. Conviene recordar que cuando solo se pagan intereses se deja de amortizar capital y, por tanto, la cantidad que se debe al banco sigue siendo la misma. Esto, si no se amplía la vida del préstamo, se acaba traduciendo en cuotas más altas una vez ha concluido el periodo de carencia.

El martes, varias plataformas de asesoría financiera advirtieron de que los periodos de carencia que aparecen en los códigos de buenas prácticas acabarán encareciendo las hipotecas. Por ejemplo, el comparador iAhorro estimaba que los hogares vulnerables que se acogieran a una carencia de cinco años acabarían pagando 5.300 euros más en intereses al final del préstamo.

Sin embargo, en el Ministerio de Economía niegan que esto vaya a ocurrir y aseguran que se ha diseñado un mecanismo específico para evitarlo. Fuentes bancarias y de este ministerio señalan a 20minutos que el tipo de interés que se aplicará a esa parte del préstamo aplazada (los cinco años de carencia en el caso anterior) estará por debajo del tipo de interés de mercado, de tal forma que se garantizará que el valor total del préstamo no aumente por la carencia. Lo que se consigue así, confirman fuentes bancarias, es que el hogar que decida acogerse al código no acabe pagando más cuando haya liquidado su hipoteca que en caso de que no lo hubiera hecho.