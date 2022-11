Feijóo acusa a Sánchez de liderar un Gobierno "en llamas" por ansia de poder y el presidente le pide buscar moderación en objetos perdidos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se han vuelto a ver este martes las caras en el Senado. Lo han hecho, de nuevo, con un intercambio de duros reproches. El líder del PP ha asegurado que "lo único que mantiene unido" al Gobierno es "su ansia de poder" y ha acusado al jefe del Ejecutivo de presidir un Gobierno "en llamas". Mientras tanto, Sánchez ha tratado de deslegitimar a su rival dudando de su autonomía política, pidiéndole que "busque su moderación" en "objetos perdidos" y rechazando que le dé lecciones de constitucionalismo o de higiene: "Lávese antes".

El popular ha dado comienzo a la sesión haciendo un repaso de las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo en las últimas dos semanas. "Se ha enterado de que tanto usted como su ministro de Interior nos ha mentido; los miembros del Gobierno y sus socios han llamado fachas a los jueces por aplicar las leyes que ustedes aprueban -sobre la ley 'solo sí es sí- y han pedido a la prensa, primero reservar espacio para contar los acuerdos del Consejo de ministros y, luego, no informar de las polémicas del Consejo" -sobre las críticas de algunos ministros a la prensa a la que acusan de desinformar-. Así, Feijóo ha cargado contra el presidente por "desproteger el Estado, derogar el principio básico de igualdad ante la ley y dañar el prestigio internacional de España".

Por ello, el líder de la oposición ha diagnosticado que "el Gobierno ha entrado en shock" y que, si bien el daño para Sánchez "ya es irreparable", el verdadero problema es que "ha arrastrado a toda la nación" solo "para estar unos meses más en La Moncloa". Feijóo ha cargado contra el presidente del Ejecutivo, al que ha acusado de generar "un clima irrespirable en España", dado que "no hay institución, organismo o política de Estado que no se hayan impregnado en un barniz de indignidad".

Ante esta situación, Feijóo ha lanzado su deseo de presentar una moción de censura contra Sánchez, lo que técnicamente es posible, pero no sería práctico, ya que el PP no tiene los escaños suficientes. Pese a ello, Feijóo ha augurado que la moción será en las urnas. "Le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura".

"¿Dónde ha dejado su moderación?", le ha interpelado el jefe del Ejecutivo, que ha ironizado al afirmar que está "en objetos perdidos, junto a su supuesta autonomía política". Este ha sido el punto nuclear de la intervención de Sánchez, que, tras varios debates con el que aspira a sucederle, se ha propuesto deslegitimarle como alternativa y dibujarle como un político sin autonomía política alguna. El Gobierno pretende así rememorar el fantasma de Pablo Casado, que fue descabalgado de la presidencia del PP por los barones tras un enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Dice que es un político previsible. Es cierto, no hay nada más que leer las portadas de la prensa conservadora para saber qué va a hacer", le ha espetado el jefe del Ejecutivo, en referencia a dos portadas de el diario El Mundo: la que provocó la ruptura del pacto entre ambos para renovar el CGPJ y la de este martes, que reflejaba cómo el PP pedía a Feijóo ser "implacable". Antes incluso de que Sánchez leyera el titular, el líder popular ya ha avanzado que a él no le interesa ser implacable, "sino ofrecer una alternativa imbatible".

El cuatro encuentro entre los líderes de los partidos históricos ha estado protagonizado por las críticas y los golpes de uno sobre otro. Y, sin embargo, ha brillado por la ausencia de las explicaciones del presidente, que ha evitado las preguntas del líder de la oposición sobre las últimas polémicas. "Dijo que lo ocurrido en Cataluña en 2017 era un delito, ¿ve acertado derogarlo y suprimirlo?; prometió en campaña tipificar como delito cualquier convocatoria que atentase contra la integridad de España, ¿lo mantiene?; llegó a La Moncloa bajo la bandera de la higiene democrática, ¿va a rebajar las penas de corrupción por malversación de fondos públicos?; ¿podría atender el clamor de la mayoría de Españoles que piden cambiar el Código Penal para no rebajarle las penas a los agresores sexuales?", ha cuestionado Feijóo.

Fuentes del entorno del líder popular aseguran a la salida de la sesión que Feijóo se ha sentido decepcionado, por no haber recibido respuesta a ninguna de las cuestiones que, según él, son "de todos los españoles". El presidente, no obstante, ha aprovechado la batería de preguntas para sortear la mayoría. Sí se ha posicionado respecto a la ley del 'solo sí es sí' y lo ha hecho para afear al PP los pactos con Vox, un partido con el que gobiernan en Castilla y León y que ejerce como muleta en los gobiernos autonómicos de Madrid y Murcia.

Sánchez le ha devuelto la pregunta: "Me va a permitir preguntarle si hay un problema de violencia de género. Si lo hay, ¿por qué pactan con aquellos que la niegan y la banalizan?", ha lanzado. El presidente también ha repasado "la hoja de servicios del PP" en materia de igualdad, afeando a los populares que votaran en contra de las leyes del aborto y de la libertad sexual, además de recurrirlas posteriormente al Tribunal Constitucional.

Respecto al tema catalán y además de asegurar que la Cataluña de 2022 "es mejor" que la de 2017, Sánchez ha defendido la reforma de la sedición con el fin de "construir convivencia" y, de nuevo, se ha acordado de Mariano Rajoy, el último presidente del Gobierno del PP, para criticar las consultas ilegales de independencia que se produjeron en Cataluña en 2011, 2012 y 2014. "¿Qué hicieron? Votaron los presupuestos de Artur Mas", ha recordado el presidente. Además, también se ha referido al momento en el que Sánchez apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española tras el 1-O y le ha afeado al PP su no apoyo. "Estuvimos con ustedes y ustedes no están con nosotros", ha remachado antes de pedir a los populares que no le den lecciones.