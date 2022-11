Los remedios caseros para paliar los síntomas de un resfriado suelen venirnos muy bien para evitar que el constipado vaya a más y desencadene en un problema más grave. Sin embargo, algunos de ellos no son tan efectivos como parece.

Este viernes, Héctor Castiñeira, más conocido como Enfermera Saturada en las redes sociales, ha participado en la sección Objetivo Bienestar de Espejo Público, donde ha comentado cuáles son los remedios efectivos contra el resfriado y cuáles no sirven para nada.

Así, el sanitario ha destacado que la tradicional leche caliente con miel sí funciona, puesto que suaviza la garganta y, además, la miel tiene propiedades antibacterianas. Lo mismo sucede con el zumo de limón o la ingesta de vitamina C: "Es esencial y es mejor si nos comemos la pieza de fruta entera, por ejemplo una naranja, que si lo bebemos en zumo".

Las infusiones de jengibre o el vaho de eucalipto también son muy efectivas contra el resfriado. En el caso de las primeras, cuentan con propiedades antibacterianas; mientras que el segundo "fluidifica el moco y ayuda a expulsarlo".

Sin embargo, Castiñeira ha señalado que cortar una cebolla y dejarla en la mesilla noche no servirá nada más que para que la habitación huela a cebolla: "No sirve contra la tos ni los mocos. No nos hará mal, pero tampoco nos va a ayudar".