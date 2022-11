Despidos masivos, abandono de directivos, retirada de anunciantes... ¿Asistimos al final de Twitter?

Despidos masivos, abandono de directivos, retirada de anunciantes, erráticas decisiones sobre la verificación de usuarios o sobre un modelo de pago. La llegada de Elon Musk a Twitter está siendo caótica y los tuiteros ya están organizándose buscando nuevas plataformas. Incluso su propio dueño ha bromeado con ello en un tuit. Pero, ¿qué consecuencias puede tener la fuga de talentos? ¿Estamos asistiendo al final de Twitter?

Los empleados abandonan

Cientos de empleados de Twitter anunciaron este jueves en la propia red social que habían decidido abandonar la compañía, después del ultimátum lanzado por su nuevo propietario, Elon Musk, que les instaba a trabajar duro o a abandonar la firma. De hecho, ya había cancelado el teletrabajo y había augurado largas jornadas. "De: DM de Ingeniería a Elon Musk. Asunto: Adiós", publicó un usuario en la red social que se identifica como ingeniero en Twitter y que tiene más de 34.000 seguidores.

Operación retener a los "fundamentales"



Medios como el The New York Times citaron fuentes internas de la compañía que confirmaron que muchos empleados han optado por abandonar y que la propia empresa está tratando de convencer a algunos de ellos para que no se marchen. Según la información del Times, el propio Musk y sus asesores más cercanos están reuniéndose con empleados a quienes consideran fundamentales para el funcionamiento de la empresa y pidiéndoles que no se marchen.

Twitter's San Francisco headquarters has gone hardcore tonight. #TwitterTakeover pic.twitter.com/DoG5pDD4AD — Muskrat McRatfu*ker needs to resign as CEO  (@christoq) November 18, 2022

El ultimátum de Elon Musk

Elon Musk ofreció a los empleados que se quedaban, después de los despidos, elegir entre dos opciones: comprometerse a trabajar largas jornadas y de forma extremadamente dura o dejar la empresa con una indemnización de tres meses de sueldo. Envió un correo electrónico a la plantilla en el que anunció que solo permanecerán quienes ofrezcan un desempeño excepcional.

Reorientar la función de Twitter

En el mensaje a la plantilla, el dueño de Twitter adelantó además que la empresa estaría a partir de ahora más enfocada hacia la ingeniería y que los programadores constituirán la mayor parte de la plantilla y tendrán la mayor influencia. "En el fondo, Twitter es una empresa de software y servidores, así que creo que esto tiene sentido", apuntó el empresario.

El más drástico recorte de plantilla

Musk ha acometido ya una importante reducción de la plantilla de la red social. A los pocos días de hacerse con el control despidió a aproximadamente la mitad de los alrededor de 7.500 empleados que tenía. El multimillonario también ha despedido a varios empleados que cuestionaron a través de la propia red social algunas de sus afirmaciones sobre el funcionamiento de Twitter.

Otros cambios muy criticados

El caótico desembarco de Musk en la compañía ha incluido además el anuncio -y posterior retirada- de nuevos servicios como la verificación de pago, que permite a cualquiera que pague 8 dólares al mes contar con el símbolo azul que hasta ahora identificaba a cuentas relevantes cuya identidad había sido confirmada.

En medio de críticas, y después de que usuarios usasen esa opción para hacerse pasar por empresas y personalidades, Twitter detuvo temporalmente este nuevo servicio, Twitter Blue, que en principio dijo que volvería a poner en marcha a finales de esta semana. A última hora del martes, Musk anunció que el relanzamiento de Twitter Blue se retrasa hasta el 29 de noviembre para garantizar que es sólido.

Las alternativas a Twitter

¿Existen alternativas similares para seguir conectados? La respuesta es sí, aunque ahora mismo ninguna tan fácil. "Si ahora mismo yo tuviera que apostar por la red que va a sustituir a Twitter sería la propia Twitter", dice César Córcoles, profesor de Estudios de Informática, Multimedia y Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La alternativa "más obvia" es Mastodon, la cual dice que ha triplicado sus usuarios en las últimas semanas y, según su fundador, Eugen Rochko, tiene más de un millón de usuarios activos mensuales. Mastodon funciona de forma similar a Twitter, se pueden escribir mensajes, llamados 'toots', compartirlos, contestar o dar "me gusta", entre otras funciones.

Creada en 2007 y veterana entre las redes está también Tumbrl, "a medio camino entre Twitter y un blog convencional", que permite publicar imágenes, vídeos, audios y los usuarios pueden seguirse entre sí. Otra alternativa que propone Córcoles es dar un nuevo enfoque a las otras redes sociales que muchos tienen, como Facebook o Instagram, que pueden aprovecharse para usarlas como Twitter.