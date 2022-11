Así es Mastodon, la red social de la que todos hablan y a la que muchos periodistas y famosos se están pasando ya

Mastodon es una red social de código abierto descentralizada que está basada en servidores independientes, donde cada uno de ellos cuenta con sus propios administradores y normas de comunidad.

Esta aplicación se ha convertido en una reciente alternativa de Twitter a causa de la compra de Elon Musk y el cierre de las oficias, teniendo en cuenta que el pasado 7 de noviembre, Eugen Rochko (CEO de la red social) comunicó que Mastodon había alcanzado 1.028.362 usuarios activos mensuales.

Por si no lo sabías, Mastodon es similar a Twitter en muchos aspectos. La principal diferencia es que no está dirigida por una sola empresa, debido a que cualquier usuario puede iniciar un servidor para alimentar el software gratuito de código abierto.

La app se creó en 2016 y está disponible de forma gratuita para cualquier dispositivo, tanto en Android como iOS. Su principal ventaja es que no hay ningún tipo de censura ni ninguna manera de recolectar datos por parte de las grandes empresas, significando que, si no hay recolección de datos, no hay algoritmo y tampoco hay publicidad.

La plataforma cuenta con tres líneas temporales: una principal que muestra los mensajes de toda la gente que sigues, una local que muestra los mensajes de los integrantes de la instancia en la que te has registrado y una federada que une líneas de tiempo públicas.

Las diversas instancias (servidores que ejecutan el mismo software) permiten a los usuarios crear versiones de Mastadon con reglas únicas de contenido, además, se conectan entre sí para que cualquier usuario pueda elegir su servidor y ver todo el contenido.

Quartz señala que "los usuarios más activos de Twitter son los que acuden en masa a Mastodon en busca de protección, un lugar a donde ir en cada de que la plataforma en la que confían desaparezca o cambie irremediablemente".

Mastodon es tendencia en Twitter. 20minutos

