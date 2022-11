El trasiego de gente que se observaba este jueves a las 11.30 de la mañana la Plaza de la Marina, que da acceso al Senado, evocaba a un gran día, como aquellos en los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, miden sus fuerzas debatiendo. La diferencia es que el acto que la Cámara Alta acogía la celebración del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, no suele generar tanta expectación. La clave no era tanto el acto en sí sino sus asistentes, ya que era la primera vez que la ministra de Igualdad, Irene Montero, coincidía con la plana mayor del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de poner a los jueces en la diana por la rebaja de penas a condenados por abuso sexuales tras la aprobación de una de sus leyes estrella, la del 'solo sí es sí'.

La tensión era palpable desde el primer momento. Pese a que todas las cámaras estaban preparadas, Montero ha decidido no pararse ante los periodistas. Todo lo que tenía que decir lo ha dicho en el antiguo salón de plenos, donde se celebraba el acto. Y en ese discurso, la titular de Igualdad ha repetido lo que ha venido diciendo estos días, aunque ha rebajado el tono. Esta vez no ha llamado "machistas" a los jueces, pero sí ha reiterado que les falta formación para interpretar su articulado, queriendo así desligarse de toda culpa.

"Es nuestra obligación garantizar que el conjunto de operadores jurídicos tienen la formación necesaria para la correcta interpretación de las leyes", ha lanzado la ministra, que ha sido aplaudida por el plenario pese a que el mensaje era claro. Para más inri, Montero también ha hecho una encendida defensa de su texto legal. "La ley del 'solo sí es sí'", ha dicho, "cambia el paradigma situando el consentimiento en el centro y ofreciendo un marco de actuación integral". Así, la única búsqueda de apoyo del mundo judicial, al que ayer se refirió como "fachas con toga", ha sido cuando ha mencionado a la Fiscalía, cuyo papel es "clave" para "asegurar el cumplimiento de las nuevas normas".

Presente en la sala, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recogido el guante para comprometerse en que el Ministerio Público huirá de "automatismos" en la revisión de las penas que ya han pedido incontables condenados por abuso sexual. "Tenemos la vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales", ha remachado el sucesor de Dolores Delgado, que no ha querido dejar pasar la oportunidad para afirmar que "los fiscales están formados y especializados en perseguir toda forma de violencia de género" y, de paso, reivindicar que España, en general, y la Fiscalía, en particular, "son referentes no solo a nivel europeo sino a nivel mundial" en esta materia.

No ha sido el único reproche que ha tenido que escuchar Montero. Si bien su compañero de gabinete, el juez y ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha querido polemizar ni entre líneas, sí lo han hecho dos miembros del CGPJ, que este miércoles lanzó un duro comunicado reprochando lo que considera "intolerables ataques" hacia los jueces por parte de la ministra de Igualdad.

El presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, Rafael Mozo, ha dicho ante los asistentes que la justicia "está comprometida" con la lucha contra la violencia de género. "Es un compromiso del CGPJ, de los más de 5.600 jueces que conforman la carrera y de los 600 se ocupan de la violencia de género", ha añadido. Por si quedaban dudas, ha recordado que existe "un plan de formación excelente, especialmente en esta materia".

Así las cosas, ha sido la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, quien primero ha abierto fuego y quien lo ha hecho de forma más directa. "No quiero terminar sin expresar mi apoyo a los jueces por su entrega, esfuerzo y profesionalidad", ha destacado antes de lanzar que "las mujeres pueden estar seguras de que nuestros jueces tienen una sólida formación y afrontan cada caso con sensibilidad y comprensión". Dos de dos. A diferencia de Montero, Carmona sí ha atendido a los periodistas a la salida del acto para ratificar su "firme repulsa" a los "ataques" a jueces.