El invierno se acerca con pasos de gigante. Con un inicio que encanta a la mayoría (¿alguien más pensando en la Navidad?) y un desarrollo menos emotivo en el que las bajas temperaturas se imponen en gran parte de la península, la mayoría de españoles lo recibimos con miedo. Hay que preparar la casa para el frío y muchos de los textiles que guardamos la pasada primavera no han resistido el paso del tiempo y, ahora, son inservibles: mal aspecto, suciedad imposible de quitar, pérdida de la efectividad las capas térmicas... La inversión está asegurada, pero, esta vez, hay que hacerla con cabeza para asegurar que dura mucho más tiempo del esperado.

De todos los textiles del hogar, y con permiso de las mantas de sofá que tantas tardes nos amenizan, las fundas nórdicas están en el podio de los artículos que más se desgastan por el uso. No hay día del invierno que no les demos uso ni despertar que no agradezcamos cuando hemos elegido la del grosor perfecto, con el que no nos desvelamos ni por frío ni por calor. Pero, ¿cómo elegimos la correcta? ¿Cuáles son las características que no deben fatal en un buen nórdico?

Cómo elegir un buen nórdico

Para empezar, más allá de coger el del tamaño que se adecúa a nuestra cama, hay que fijarse en el tipo de relleno que ofrece cada modelo y cuál nos conviene. Uno de los materiales posibles es la fibra hueca siliconada que destaca por ser ligera, transpirable y por permitir la evaporación de la humedad. Al tacto es suave y mullida y, lo mejor, compatible con la lavadora.

Este relleno nórdico es de fibra de poliéster. Leroy Merlin

Claro que, uno de los materiales más comunes es la pluma, con mayor poder calorífico que la fibra. Aunque, si lo que buscamos es capacidad térmica, el plumón es nuestro aliado. Es más ligero, pero a su vez, el más aislante. A pesar de que es transpirable, requiere airearse por las mañanas.

El plumón es el relleno con mayor capacidad térmica. El Corte Inglés

También el tejido que recubre el nórdico es importante, pudiendo ser de fibra, característica por las facilidades que ofrece para mantenerla en buen estado; y algodón, transpirable, resistente al rasgado y agradable al tacto. Teniéndolo en cuenta toda esta información, ¿cómo es la funda nórdica que vas a elegir para este invierno?

