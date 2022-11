Irene Montero insiste en que la ley del 'solo sí es sí' no ampara las reducciones de condena: "Los jueces no están aplicando la ley"

El Ministerio de Igualdad insiste: si varios jueces están aprobando reducciones de condena a violadores no es porque la recién aprobada ley del 'solo sí es sí' lo ampare debido a una reducción de las penas mínimas, sino precisamente porque los magistrados "no están aplicando" la norma. Así lo afirmó este miércoles la ministra Irene Montero, que aseguró que "los estereotipos y el machismo pueden comprometer la imparcialidad e integridad de los sistemas de justicia" como, a su juicio, está ocurriendo en los casos desvelados en los últimos días.

"Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo sí es sí", argumentó Montero antes de entrar a un acto del Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra. Para Igualdad, la clave para evitar reducciones de condena como las ya aprobadas es incrementar los programas de "formación" de los jueces, y no hacer cambios en una ley que, insistió la ministra, no está mal diseñada.

Pese a denunciar que los jueces no están, a su juicio, aplicando la ley o la estar aplicando de manera "errónea" o "defectuosa", Montero evitó acusar a los magistrados de haber cometido prevaricación, el delito en el que se encuadraría haberse negado a aplicar la norma en las sentencias. La ministra se limitó a asegurar que le "preocupa" que "haya jueces que no cumplan con las leyes feministas porque eso puede dejar en la impunidad a los agresores", y pidió que "se cumpla con lo que han querido el ejecutivo y el legislativo".

El único anuncio de Montero fue que se intentará "reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia" para evitar nuevas reducciones de condenas a violadores, ya que las que ya están aprobadas son inamovibles. "Y, como ha dicho el presidente, esperamos también que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores", señaló la ministra, que celebró las palabras de Pedro Sánchez, quien -a diferencia de lo que hizo el martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- no abrió la puerta a una posible modificación de la ley.