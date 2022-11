La líder de Ciudadanos y diputada por Barcelona, Inés Arrimadas, ha tomado la delantera proponiendo la primera acción contra la iniciativa que han presentado esta mañana PSOE y Unidas Podemos para suprimir la sedición: una moción de censura contra Pedro Sánchez que, no obstante, solo pueden liderar PP o Vox, al contar con al menos 35 diputados.

"Esto es tan grave que, en cualquier país del mundo, como mínimo provocaría la presentación de una moción de censura por parte de la oposición", ha señalado Arrimadas desde el Congreso de los Diputados. Y es que con esta acción "se podría impedir que a Sánchez le salieran los plazos y frenaría la tramitación de esta infamia", ha explicado ante los medios.

Pero el PP no recoge el guante. La portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra, ha evitado en varias ocasiones detallar las acciones parlamentarias que tomará su grupo pese a ser contrario a la reforma. "En estos momentos, el PP hace exclusivamente una valoración y no entramos en otros aspectos", responde una y otra vez a las preguntas de los medios sobre la propuesta de Ciudadanos que al contrario que PP y Vox no cuenta con el 10% de representatividad en el Congreso. A lo que, finalmente, Gamarra ha añadido: "Arrimadas se podría haber quedado en Cataluña, incluso haberse presentado como presidenta de la Generalitat en una investidura".

La presidenta de Cs ha presentado la cronología previa al procés y en el que, según ha defendido, su formación tuvo un papel fundamental. "Ciudadanos nació en 2006 advirtiendo de que el nacionalismo iba a cometer la fechorías que al final acabó cometiendo. Nos dijeron desde el PSOE y el PP que éramos unos exagerados y al final ocurrió en 2017 [la convocatoria del referéndum ilegal]".

Con ello, Arrimadas augura que será su partido -la última encuesta de DYM para 20minutos le concede en 2023 un solo diputado de los nueve que tiene- el que ponga fin a futuras rebeliones. "Más pronto que tarde llegará al Gobierno de España un partido que no pacte con nacionalistas como ha hecho siempre el PSOE [como ERC o EH Bildu] y el PP [PNV].

Con moción o sin ella, PP y Ciudadanos coinciden en su fuerte rechazo al la reforma del Código Penal. El PP sostiene que la reforma está hecho "a la carta para los huidos y para que los inhabilitados puedan presentarse a las próximas elecciones" y, además, insta a todo el PSOE a decidir si apoya a Sánchez en esta reforma. Ciudadanos, por su parte, compara a España con "una república bananera en manos de un presidente sin escrúpulos" y advierte de que la reforma facilitará el "próximo" golpe de Estado. "Cuando el nacionalismo dé el próximo golpe de Estado, que lo hará, estará apadrinado por Pedro Sánchez".