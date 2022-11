Nuevo mensaje de Iglesias a Díaz: "Deberían hacer reflexionar a quien piense que basta con el apoyo de la progresía mediática"

Sigue la tensión en el espacio político de Unidas Podemos por los continuos mensajes entre el ex vicepresidente y antiguo líder de los morados Pablo Iglesias y la actual vicepresidente y futura candidata, Yolanda Díaz, en torno al proyecto Sumar. "Estos números deberían hacer reflexionar a quien piense que basta con el apoyo de la progresía mediática para avanzar", escribía este miércoles Iglesias en un tuit a raíz de una información publicada por Ana Moreno y Daniel Ríos en este periódico esta misma mañana bajo el título: "La radiografía que hace el CIS a la izquierda del PSOE".

El mensaje está inequívocamente dirigido a Díaz, con quién ha mantenido Iglesias tres días de reproches a los que la vicepresidente no respondió hasta este martes. Tras los mensajes de "Te hemos hecho ministra, vicepresidenta. Respétanos", Díaz aseguró que "no debía nada a nadie" y que "Sumar no es el complemento de nadie".

La información de este periódico analizaba los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre este espacio. Actualmente, y siempre según estos datos, el 41% de los votantes se declara de Podemos, el 34% de UP, el 17% de Sumar y el 6% de IU.

Con esos guarismos en la mano, Iglesias escribía que "la humildad, la generosidad y el respeto por los aliados es condición de posibilidad para el éxito de la izquierda".