Díaz responde a Iglesias tras sus críticas: "Sumar no es el complemento de nadie"

No lo hizo el lunes, pero sí el martes. Tras un primer día en el que no quiso ofrecer una respuesta, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sí se refirió este martes de manera velada a las duras críticas que le dedicó el pasado domingo el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que le exigió que "respete" a la formación morada y le advirtió de que "ay de aquel o de aquella que se atreva a faltarle al respeto a la militancia de Podemos". En su respuesta, Díaz no citó a Iglesias, como éste no la nombró a ella el domingo. Pero fue claro a qué se estaba refiriendo cuando reivindicó que su plataforma Sumar "no es complemento de nadie".

Las declaraciones de Díaz se produjeron en la presentación de Sumar en Navarra, en la parada que hizo la vicepresidenta este martes dentro de su "proceso de escucha" tras el que decidirá si se presenta a las elecciones generales. La dirigente, habitualmente muy escueta a la hora de hablar de asuntos internos del espacio a la izquierda del PSOE, no se explayó demasiado para contestar a Iglesias. Pero sí que dejó varios recados tras ser acusada por el exlíder morado de faltar el respeto al partido y después de que Podemos le exigiera un papel preponderante dentro de Sumar.

"Sumar no es el complemento de nadie. Sumar piensa un país en grande, Sumar quiere ganarle a la derecha, pero no va de ganarle a la derecha, ganarle a la derecha es plantear sociedades que miran hacia el pasado, es el bipartidismo, y nuestras sociedades no van de dos, van de muchos más", planteó Díaz. Y, en su discurso, la vicepresidenta pidió huir de "la pequeña política" que busca solo "dar titulares". "Estamos hartas de la pequeña política que no hace más que ruido, que enfrenta, que nos dispersa, de la pequeña política como la que no hace más que hacernos escuchar barbaridades todos los días", afirmó.

Díaz, además, volvió a mantener la incógnita sobre si se presentará a las próximas elecciones generales. Pero sí aseguró que Sumar es "ya imparable", que no tiene "marcha atrás" y que ella está dispuesta a dar "un paso adelante de manera colectiva". "Ya he estado en muchos sitios de España, estoy escuchando mucho y lo que me encuentro es algo fundamental: toneladas de esperanza", planteó la vicepresidenta, que, frente a la reivindicación de sí mismo que hizo Podemos el fin de semana, aseguró que "en Sumar no le pedimos el carné a nadie". "Pueden estar personas de distintos sindicatos, colegios profesionales o asociaciones sociales, porque esto es lo que genera esperanza", sostuvo.

Las declaraciones de Díaz suponen un cambio de actitud con respecto a la estrategia seguida el lunes, cuando la vicepresidenta se limitó a asegurar que seguiría "trabajando" por su país. El equipo de la vicepresidenta, al igual que ella, también rechazó ofrecer cualquier respuesta a Iglesias, aunque en el entorno de la dirigente hay voces que consideran que las encendidas palabras del exvicepresidente son una muestra de debilidad del partido, en lugar de una manera de proyectar su importancia y de defender que Podemos debe ser clave en la futura configuración del espacio a la izquierda del PSOE, como precisamente buscaban los morados.