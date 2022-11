Pablo Iglesias, a Yolanda Díaz: "Te hemos hecho ministra, vicepresidenta. Respétanos"

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha vuelto a pronunciar un discurso duro contra la vicepresidenta del Gobierno y líder de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, a quien le ha pedido que "respete" al electorado de Podemos. "Te hemos hecho ministra, vicepresidenta. Respétanos", le ha dicho Iglesias durante una entrevista en la Cadena Ser.

"Había muchos militantes de Podemos que le decían a Díaz 'respétanos', que lo que has hecho en el Ministerio de Trabajo, que es histórico, es gracias a que había un partido que te defendió como ministra y fue Podemos", ha expuesto.

Iglesias le ha reprochado que en la presentación del proyecto de Sumar estuvieran Mónica García (MásMadrid) y Mónica Oltra (Compromís), pero no la líder de Unidas Podemos Ione Belarra. En ese sentido, ha defendido que Podemos "debe confluir con Sumar", lo que, a su juicio, es además un planteamiento "generoso" porque Podemos "ha tragado" con algunas decisiones unilaterales que ha tomado Díaz.

No obstante, el exvicepresidente del Gobierno ha subrayado que no le parece mal la candidatura de Díaz al frente del espacio morado, aunque sin faltar al respeto a una parte del electorado: "Nos parece bien Yolanda como candidata. La propuso Podemos, aunque ella tenía carnet del PCE. La propuso Podemos, pero cuidado con faltar el respeto a los militantes". Y le ha pedido que se siente con Belarra para negociar. "No puede haber nadie por encima de los espacios colectivos", ha enfatizado.

También ha insinuado en esa entrevista que los medios de comunicación son mucho más tolerantes con el proyecto de Díaz que con Podemos, a quien intentan "destruir" desde hace tiempo. "Un problema de la democracia es la corrupción del periodismo. Una parte mediática quiere acabar con Podemos porque es un actor político que sabe negociar". "Cuidado con las tentaciones de los cantos de sirena", le ha advertido a Díaz.

Pablo Iglesias ya vertió duras palabras contra Yolanda Díaz el domingo, cuando deslizó que Díaz tiene el deseo "estúpido" de que la izquierda sufra un batacazo en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. A esas palabras, la vicepresidenta hizo oídos sordos y apenas quiso comentarlas el lunes. Se limitó a ofrecer una escueta respuesta a los periodistas: "Estoy trabajando por mi país y seguiré haciéndolo".