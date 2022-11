Podemos abre la duda de si irá junto a Díaz a las generales: "La idea es una coalición, pero cuando organice su partido, escucharemos"

Lo que parecía una certeza inamovible, que Yolanda Díaz era la candidata elegida por Podemos para las próximas elecciones generales, se pone en duda 24 horas después de que el exlíder morado, Pablo Iglesias, le exigiera "respeto" en un agresivo discurso pronunciado ante 1.200 militantes. Este lunes, el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez, aseguró que la "idea" del partido morado sigue siendo llegar a una "coalición" con el "partido Sumar", pero también insistió en que "es Yolanda la que debe decidir si es candidata". Y dejó caer que la decisión final se tomará cuando Díaz "termine de organizar su partido político" y Podemos escuche "su propuesta".

Las palabras de Sánchez inciden en la idea que Podemos lleva tiempo planteando: que la formación morada solo se plantea una coalición en pie de igualdad con Sumar para seguir manteniendo su marca y estructuras. Y de ahí que el coportavoz señalara que Podemos quiere una alianza con el "partido" de Díaz, pese a que dicho partido por el momento no existe, ya que hasta ahora la vicepresidenta del Gobierno solo ha registrado una asociación. "No sé si alguien pensaba que no había que respetar a Podemos, pero sí, desde luego que afirmamos que hay que respetarlo y que, en la configuración de cualquier espacio progresista, Podemos tiene que ser una fuerza decisiva", espetó Sánchez.

La reivindicación de la fuerza morada como el partido clave a la izquierda del PSOE frente a la idea de Díaz de diluir a todas las formaciones en Sumar fue también el hilo conductor de los discursos que pronunciaron este domingo tanto Pablo Iglesias como el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Este último, de hecho, insistió en que el partido morado debe de ser la "nave nodriza de la unión de la izquierda", mientras Iglesias dejó varios recados poco disimulados a Díaz, a la que acusó veladamente de querer que Podemos e IU tengan un mal resultado en las próximas elecciones municipales y autonómicas -una pretensión "estúpida"- y de quien dijo que tenía un discurso "reaccionario" por sus críticas a los partidos políticos.

Este lunes, no obstante, Sánchez quiso negar la mayor y aseguró que en ningún momento se exigió respeto a Díaz en el acto del domingo, aunque posteriormente admitió que esa exigencia se planteó también con la idea de remarcar que Podemos debe ser "decisivo" en el espacio a la izquierda del PSOE de las próximas generales. No obstante, el coportavoz insistió en que en ningún momento "se citó a Yolanda Díaz", pese a lo evidente de las alusiones, y sostuvo que lo único que se pidió "es respetar a la democracia" y "respetar las reglas del juego para todos".

Eso implica, sostuvo Sánchez, impedir que se viertan mentiras sobre Podemos en los medios de comunicación o que haya acusaciones falsas contra sus dirigentes, como las que sufrió la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell. "Nosotros queremos llegar a una coalición [con Yolanda Díaz] cuando acabe con el proceso que dijo que iba a iniciar. La reflexión que hizo ayer Iglesias fue mucho más amplia, donde se habló de una fuerza democrática que ha sigo golpeada por cloacas y medios de comunicación", y "hay que tomar sus palabras en el conjunto de todo lo que dijo", justificó el coportavoz.