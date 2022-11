Decenas de médicos de los Servicios de Atención Rural, conocidos como SAR por sus siglas, se han concentrado este lunes a las puertas de la Consejería de Sanidad para protestar por los términos del plan de reapertura de las urgencias extrahospitalarias puesto en marcha por el Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado 27 de octubre.

"Desde que se decidió implantar unilateralmente este modelo lo único que se ha conseguido ha sido desprotección y peligro para los pacientes y profesionales", aseveran desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el sindicato mayoritario entre los médicos que trabajan en la región.

La concentración frente al departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, cuya dimisión han pedido los manifestantes, ha servido como pistoletazo de salida a la huelga indefinida a la que están llamados desde este lunes los 228 médicos de los SAR.

"Llevamos todo el mes especificando que no estamos de acuerdo con el modelo de la Consejería de Sanidad, que era el tercero que planteaban", ha aseverado Ángela Hernández, secretaria general de Amyts. La médico y cirujana se ha referido al plan de reapertura como una "ocurrencia" porque pasa por abrir 78 centros con el personal de 41. "Como médicos, desde el primer momento hemos planteado que eso era imposible porque significaba reducir a la mitad la calidad asistencial a la población", ha agregado la doctora.

Nueva propuesta de Sanidad

"Los médicos no queremos dañar la atención de los pacientes, no está en nuestro ADN", ha aseverado la secretaria general de Amyts sobre los paros indefinidos, destacando además que consideran los servicios mínimos del 100% decretados por Sanidad vulneran su derecho fundamental a la huelga. Por ello, Hernández ha adelantado que presentarán una demanda contra la orden en la consejería los fijó. El sindicato espera una resolución rápida, pero a la vez se confiesa consciente de que los fallos de la justicia a veces se demoran demasiado y es posible que cuando se haga público el conflicto laboral ya se haya extinguido.

Esto es algo que, a día de hoy, no parece muy cercano. Para empezar, desde Amyts han asegurado que no han recibido aún ninguna petición de Sanidad para reunirse con el comité de huelga para buscar otra salida. Desde el Gobierno regional, y más concretamente la presidenta Isabel Díaz Ayuso, sí que ha planteado este lunes una propuesta de cambio sobre el modelo inicial de reapertura de las urgencias.

Pero la modificación no convence a los médicos de Amyts, ni en el fondo ni en las formas. Ángela Hernández ha afirmado que se ha enterado de la propuesta por los medios de comunicación, algo que no le parece de recibo porque considera que primero se debería haber trasladado a los trabajadores, y tampoco cree que sea la solución a los problemas que ven en el sistema.

"Por un lado, cae por su propio peso lo que veníamos diciendo: que no se puede abrir 78 puntos con los médicos de 41 (...) a partir de ahí nos parece más de lo mismo (...) ahondar en el maltrato y en la desatención de la sanidad madrileña", ha opinado la médica a las puertas de la consejería.

Hernández, además, ha considerado "absolutamente inviable" la atención por videollamada que se plantea. "En un punto único de atención extrahospitalaria, cuando llega una patología dependiente del tiempo (urgente), tiene que estar atendida inmediatamente. Y si no, ese punto no tiene que estar abierto", ha aseverado. "¿Quién va a atender esas videollamadas? ¿El personal médico reducido a la mitad de los 44 centros atendidos presencialmente? ¿O tienen algún acuerdo con alguna empresa privada que no nos han contado?", se ha preguntado a continuación.

Desde Amyts se ha criticado sin ambages a Ruiz Escudero. "Ha pasado de ser el consejero educado al consejero amortizado", han ironizado desde el sindicato, que a las puertas del departamento que dirige ha pedido a gritos su dimisión.

La organización que representa a los médicos ha insistido en que el plan que ha abanderado la consejería no está funcionando. Este domingo el 47,4% de los puntos de atención de urgencias extrahospitalarias estuvieron cerrados o sin personal médico, han señalado como indicativo de este extremo.

"No me extraña que las atenciones de enfermería sean más del 50% porque la mitad de los centros abiertos están sin médico", ha valorado Ángela Hernández sobre uno de los balances de atención que dio la consejería la semana pasada. La doctora también ha censurado que Sanidad destacara que solo el 0,5% de las más de 14.000 atenciones que se llevaron a cabo durante los ocho primeros días de reapertura de los centros pudieran ser consideradas patologías urgentes.

"Esto es como valorar la necesidad de bomberos por las actuaciones que hacen", ha explicado Hernández tirando de símil. "Los bomberos están por si tienen que actuar, pero ojalá que no tengan que actuar y cuantas menos actuaciones hagan, mejor. Sin embargo luego llega una Filomena y no dan abasto", ha agregado.

Con estos mimbres, ¿cuál es hoy por hoy la salida a este conflicto laboral y cuándo llegará? Desde Amyts están pendientes de una llamada de la Consejería de Sanidad para sentarse como comité de huelga. Sus propuestas para llegar a un acuerdo, agregan, son conocidas por el Ejecutivo ya que están sobre la mesa desde finales de septiembre.

"Lo que hace falta es dejar los SAR como estaban, con los equipos de profesionales que tenían", ha resumido la secretaria general de Amyts, que además apuesta por "reproducir" este modelo de atención en el resto de puntos de atención extrahospitalaria. "Hay personal médico en el Summa 112 atendiendo unidades domiciliarias que antes trabajaban en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) y que estarían dispuestos a trabajar en una modalidad similar a la de los SAR", ha abundado.

En paralelo a la negociación con el comité de huelga, la consejería debe convocar una nueva mesa sectorial, donde están representados otros cuatro sindicatos a parte de Amyts. Comisiones Obreras, UGT, CSIT-Unión Profesional y Satse llegaron a un acuerdo de reapertura de los centros de urgencias con Sanidad a finales de octubre, pero ese pacto saltó por los aires el pasado viernes, cuando también se produjeron varias dimisiones de directivos de la consejería vinculados al modelo de urgencias.

Se espera que esta semana se avance en la solución a este conflicto, algo que están reclamando en los últimos días todos los partidos de la oposición, incluido Vox, socio prioritario del Gobierno de Díaz Ayuso y con el que actualmente está negociando los presupuestos para 2023.