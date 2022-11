Ayuso, sobre la huelga de médicos: "Seguimos hablando con ellos para pactar el refuerzo y que sus vidas personales no se desestructuren"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado este lunes que desde su Gobierno seguirán hablando "esta semana" con los médicos para encontrar un punto de entendimiento que permita llevar a cabo "el refuerzo" que es necesario en los centros sanitarios 24 horas y que "sus vidas personales no se desestructuren".

Así lo ha señalado Ayuso tras ser preguntada, en una entrevista en Telecinco, por la huelga indefinida de los sanitarios en los centros de atención 24 horas. Ante esta situación, la presidenta ha confirmado que la Consejería de Sanidad seguirá en conversaciones con los sanitarios para mejorar sus condiciones.

"Hablaremos para que aquellos que estén en un centro determinado se queden ahí y que su vida personal no se desestructure, planificaremos las guardias hasta fin de año y también pactaremos el refuerzo", ha explicado.

La líder regional ha manifestado que todo el "ruido" generado con lo sucedido en estos centros es "político" y no sanitario y que detrás de ello están PSOE y Más Madrid, así como sanitarios que apoyan a estos partidos y que se han puesto "a la cabeza" de estas protestas.

"Aquí lo que hay es un profundo activismo político, porque la izquierda en la Comunidad de Madrid literalmente se está hundiendo y utilizan estos centros, no para poner propuestas, no para ayudar, sino que intentan poner su pancarta para hacer algo que es insensato porque no va en contra mía, sino de los ciudadanos", ha sostenido.

A su parecer, hay que diferenciar "la lógica reivindicación de los médicos, de todos los profesionales sanitarios en su conjunto", del "ruido político". "Esto está ocurriendo en toda España, en toda España faltan médicos. España tiene un problema estructural importantísimo en la Sanidad pública y el Gobierno no hace nada", ha remarcado, al tiempo que ha planteado que una de las soluciones sería tener más facultades de Medicina.

Además, para engrosar la plantilla de sanitarios, ha pedido también la homologación de títulos de Medicina extranjeros y contratar a médicos en paro. "Médico que esté en paro, médico que esta misma tarde yo contrato en la Comunidad de Madrid. El problema es que yo no puedo estar quitándole médicos al País Vasco y Cataluña, quitándoselos a Murcia... esto es insensato", ha indicado.

Mantener abiertos los 80 centros 24H

Con respecto a los centros sanitarios 24h, Ayuso ha adelantado que la Comunidad de Madrid planteará a los sindicatos sanitarios mantener abiertos los 80 centros con 46 puntos fijos que dispondrán de médico, enfermera y celador, y los otros 34 con dos enfermeras, celador y equipos para la realización de videonconsulta con un facultativo de la misma zona asistencial.

Posteriormente, desde el Gobierno regional en un comunicado, han detallado esta propuesta donde establecen que las enfermeras que tengan la necesidad de establecer una interconsulta lo podrán hacer con un médico de su propia dirección asistencial, es decir, una de las siete en las que está dividida la organización de la Atención Primaria en Madrid.

Para ello, se dotará a los profesionales de 160 equipos técnicos (que ya están adquiridos) para el establecimiento de las videollamadas, dos por cada punto asistencial, que se empezarán a implantar esta misma semana.

Los horarios de apertura para la atención continuada se mantendrán en las 15 o 17 horas, según el centro, hasta las 8 horas del día siguiente, de lunes a viernes, y las 24 horas los fines de semana y festivos. Además del Centro de El Molar y la Casa de Socorro de Alcalá de Henares, que ya mantenían su actividad habitual, los 44 centros sanitarios 24 horas a los que prioritariamente se dotará de médico, enfermera y celador.

En Madrid capital serán Ángela Uriarte (Puente de Vallecas), Espronceda (Chamberí), Federica Montseny (Puente de Vallecas), Hermanos García Noblejas (Ciudad Lineal), Las Águilas (Latina), Los Ángeles (Villaverde) y Paseo Imperial (Arganzuela).