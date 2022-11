Javier Ruiz, educador canino y escritor: "La idea del 'perro perfecto no existe', es como el príncipe azul"

Los perros son el mejor amigo del hombre, son nuestros mejores compañeros de vida y aventuras y, cuando tomamos la decisión de integrar a uno de ellos en nuestro núcleo familiar, también se convierten en una boca más que alimentar. Pero, ¿qué ocurre cuando esta responsabilidad choca con nuestras vidas?

Javier Ruiz, educador canino y escritor, ha sabido plasmar en su nueva novela, Cinco de enero, la paciencia y los esfuerzos que a veces tenemos que hacer cuando decidimos adoptar un perro, tanto por su bienestar, como por su correcta adaptación. Pero, ¿acaso no deberíamos tener esa actitud también con nuestros semejantes?

A través de una historia cotidiana de la cual podríamos ser todos protagonistas, Ruiz ha sabido extrapolar ese trato amable, paciente y empático que tenemos hacia los perros, a las relaciones interpersonales ya que, ¿no mejorarían si pusiéramos el mismo empeño en cuidar a las personas que ponemos en la felicidad de nuestros peludos?

Javier Ruiz Barcelona (1986) Javier Ruiz Fernández nació en 1986 en la Barcelona preolímpica y, poco después, se comió una caja de cerillas. Este empirismo le llevó, entre otras cosas, a estudiar Filosofía en la Universidad de Barcelona (UB) y Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y, más tarde, a fundar su propia agencia de marketing. Actualmente, trabaja como redactor y educador canino y trata de reservar el tiempo suficiente para escribir, pasear a sus perros y seguir aprendiendo sobre etología y comportamiento animal.

Para empezar por el principio de la historia... ¿Cuándo se planteó escribir esta novela y qué le movió a hacerlo?

En 2015, cuando Caos falleció, publiqué una carta a su anterior familia. Diría que, tras la acogida de ese texto con el que mucha gente se identificó, empecé a plantearme esta novela. En aquel momento, había escrito mucho relato corto, pero no tenía experiencia en narrativa extensa, por lo que empecé a asistir a cursos de escritura. En 2018, vi cuál era la historia que quería contar.

En el libro menciona su vida personal y su relación con su exmujer, la cual menciona que le inspiró a escribir esta historia. ¿Cuánto de real hay en ella?Mucho, en realidad. Casi todas las partes duras, vergonzosas e incómodas son reales. Para dar sentido a la historia, también creé algunos personajes secundarios, escenas, imágenes. En una parte de esta “verdad” que intentaba transmitir, veía también idealización, toxicidad y conductas disfuncionales: creí que era importante matizar que hay situaciones y comportamientos que nunca debemos transigir en la vida real: de ahí el epílogo.

La historia habla un poco de esa "magia" que tienen los perros sobre nosotros, cómo nos pueden influir y mejorar como personas. ¿Hasta qué punto considera que los animales nos pueden ayudar en ese sentido?Como yo lo veo, mucho de lo que tenemos que hacer para cuidar la relación con un animal sirve para tener relaciones más sanas con otros seres humanos. Hablo de tener paciencia, empatizar con el otro, dar sin tener el ojo puesto en lo que vas a recibir… En este sentido, creo que los animales son grandes maestros, sin embargo, para resolver conductas disfuncionales está la terapia psicológica: cuando volcamos esas carencias en nuestros perros o gatos, la cosa no suele acabar bien: humanizamos, ocultamos los problemas…



Durante toda la historia, lo más importante es el bienestar del perro. ¿Era su intención enseñar a los lectores que debemos tenerlos como prioridad? ¿Considera a la gente poco responsable en ese sentido?Por supuesto. Considero muy importante entender que, cuando nosotros elegimos integrar a un animal en casa, lo hacemos con todas las consecuencias. Puede enfermar, necesitar de una operación, siempre tocará adaptar las vacaciones y, quizá, incluso buscar asesoramiento profesional. Ellos no escogen compartir su vida, somos nosotros. Por desgracia, queda un largo camino para que esto se entienda, aunque como sociedad estamos muchísimo mejor que hace unos años.



Tienes un animal, porque te gustan y quieres que formen parte de tu vida, no para ser más feliz

Últimamente se habla mucho de lo mucho que los perros pueden ayudar emocionalmente a las personas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Podría ser peligroso introducir un perro en un ambiente depresivo o con problemas de ansiedad, o, por lo contrario, beneficioso?Jamás recomendaría integrar a un animal en casa en una época en la que no nos podemos ocupar de él. Sí es cierto que, como ha demostrado la pandemia del coronavirus, los animales son un gran apoyo emocional, pero no comparto una concepción utilitarista aquí. Tienes un animal, porque te gustan y quieres que formen parte de tu vida, no para ser más feliz. Si crees eso, te vas a llevar un chasco. Aun así, hablo de casos extremos (depresión grave, ansiedad crónica, etc.) que impidan cubrir sus necesidades físicas y psicológicas. Si las vas a poder cubrir, ¡adelante!



Sobre la vida de Caos... En la novela, nos muestra a un perro que ha sufrido mucho, con miedos y un trabajo por delante que hacer con él. ¿Cómo animaría a la gente a dar más oportunidad a estos perros más complicados?Diciéndoles que no existen perros perfectos. Tanto en mi vida personal como profesional, siempre me he encontrado con perros que tienen un miedo, un lugar que no les gusta… algo. Si no te sientes preparado, no hace falta que adoptes al perro con más problemas de la protectora, pero sí que deberías quitarte de la cabeza esa idea del “perro ideal”. Eso no existe, es como el príncipe azul.



Por último, ¿cómo ha sido su experiencia con esta novela? ¿Repetirá?Con la novela, he acabado teniendo una relación de amor-odio. Quería ofrecer una buena historia, pero también cerrar este capítulo de mi vida. Me ha encantado vivir todo esto, me ha encantado escribir la novela, y estoy muy feliz del resultado final. Ahora, toca cerrar este capítulo y cederla a los lectores. Repetir, repetiré, casi seguro. Llevo años escribiendo… y tengo varias ideas más, aunque el género cambiará. Por ahora, si puedo escribir unos cuantos relatos cortos entre proyecto y proyecto, me doy por satisfecho.