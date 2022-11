Los que se han 'blindado' energéticamente contra la subida de la luz: "En verano solo tuve que encender dos veces el aire acondicionado"

Las facturas de luz y gas de Pedro de Manuel han caído notablemente en los últimos dos años. A pesar de la constantes subidas en los suministros desde hace meses, encontró la solución para ahorrar: aislar térmicamente su casa.

Gracias a una reforma que se llevó a cabo en su edificio, todo han sido beneficios y ahorro en casa. En todo el verano solo ha tenido que encender dos veces el aire acondicionado y en invierno la vivienda guarda el calor perfectamente. Además, desde la obra solo paga la mitad en sus facturas, que se redujeron más de la mitad.

Este tipo de reformas suponen un gasto importante para muchas familias, que no pueden permitírselo. Es por ello que en España se está llevando a cabo el Plan España Puede, financiado por la Unión Europea gracias al proyecto NextGenerationEU.

Reducción de un 50% de la factura

En 2019, se puso en alquiler un edificio en el que iban a realizarse una reforma integral de la fachada, ventanas y tejado. "Tenía otros pisos mirados, pero valoré quedarme en este porque iba a tener menos gastos", recuerda Pedro de Manuel. Y así lo hizo. El hecho de que se estuviera rehabilitando fue el motivo de peso para irse a vivir al bloque, ya que es fabricante de tejas solares y es muy consciente de los beneficios del autoconsumo. Firmó el contrato de alquiler y las obras comenzaron en octubre de 2019.

Lo primero que se reformó fueron las ventanas. Se sustituyeron por unas que aislaban del ruido de la calle y proporcionaban un asilamiento térmico. En el invierno de 2021, coincidiendo con Filomena, se hizo el revestimiento y asilamiento de la fachada de ladrillo y en el tejado.

En el edificio de Pedro de Manuel se cambiaron las ventanas y puertas por unas que aíslan del ruido de la calle y mantienen la temperatura de la casa. José González

Gracias a las obras, la reducción del consumo se hizo notar en la factura, a pesar del constante aumento de los precios. "Este verano, a pesar del calor que hacía por las continuas olas, solo he tenido que poner el aire acondicionado dos veces", explica De Manuel. En agosto de 2020, pagó 93,19 euros, mientras que en agosto de 2022 su factura se redujo hasta los 38,96 euros. "Podría decirse que a mí no me ha afectado la subida de la luz porque, si pusiera el aire, se hubiese triplicado el precio", aclara.

Lo mismo le ocurre con la calefacción. En febrero de 2021, su factura era de 78,76 euros. Sin embargo, en febrero de 2022, después de la reforma, pagó solamente 46,44 euros. "Un buen aislante térmico es fundamental", reconoce.

El Plan España Puede

El 5 de octubre de 2021 el Gobierno de España aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia o Plan España Puede, para canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la crisis del coronavirus y fomentar la sostenibilidad a través de reformas e inversiones.

Los fondos destinados por Europa, conocidos como Next Generation, son un instrumento temporal de recuperación que busca reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus. Cuenta con una dotación de 750.000 millones de euros, que se entregarán a los diferentes países entre 2021 y 2026. España recibirá 150.000 millones.

Esta ayuda económica busca que hasta 2026 se rehabiliten medio millón de viviendas en España. "No es algo fácil", comenta Emilio Mitre, coordinador del foro Aúna y miembro del Green Building Council España. "Pero es algo totalmente viable", añade.

Gran demanda de la ayuda

Desde que se hicieron públicas estas ayudas, no han dejado de recibir solicitudes las comunidades para ejecutar diferentes proyectos de rehabilitación. "Todavía no disponemos de datos consolidados, pero sabemos que hay interés por parte de la gente", reconoce Mitre.

Adrián Gómez-Aleixandre ha sido uno de los interesados. El edificio en el que reside fue construido en los años sesenta y está mal aislado, por lo que no ha pasado la última inspección técnica. Esto ha obligado a los vecinos a tener que renovar la fachada y los patios, una obra que ascendía a los 30.000 euros.

Adrián, que había oído hablar de las ayudas Next Generation en su máster de Economía Verde de la Escuela de Negocios Next Educación, se dio cuenta de que por la misma cantidad podrían realizar una renovación profunda de la envolvente del edificio, las fachadas y las ventanas gracias a la subvención europea.

Y así lo planteó en la junta de vecinos. El proyecto, que incluía la instalación de paneles solares y calderas más eficientes, fue aprobado por unanimidad. "Con este proyecto pagaremos menos por la obra y el servicio de lo que actualmente pagamos solo por la energía", asegura.

Una cuota fija y ahorro asegurado

Las obras en su edificio darán comienzo en los próximos meses. "Una vez obtengan la subvención y la licencia de obra iniciarán los trabajos. Hasta entonces no harán nada", reconoce Gómez-Aleixandre. Una vez inicien, los vecinos comenzarán a pagar una cuota fija mensual durante 15 años.

En ella, se incluyen el pago de la obra -a lo que hay que descontar el valor obtenido mediante subvenciones-, los mantenimientos, los suministro de agua caliente sanitaria y calefacción, los intereses de la financiación y cualquier otro gasto asociado. "La ESE (Empresa de Servicios Energéticos) garantiza un pago fijo en concepto de energía por lo que nuestra cuota no depende del coste de la energía en ese momento", explica.

La ESE se ha encargo de todo: proyecto, trámites con el ayuntamiento y gestión de subvenciones. Esto le ha facilitado el proyecto a la comunidad de vecinos de Adrián. Al finalizar el pago del préstamo, el coste será menor que el que están pagando ahora por aclimatar las viviendas. "Transcurridos los 15 años habremos pagado la obra y la mensualidad bajará notablemente pues solo se corresponderá con la parte de energía", aclara.

Financiación del 80% del proyecto

Estos fondos europeos se hacen cargo de un 80% del coste de la obra de rehabilitación, hasta un máximo de 18.800 euros por vivienda. Los propietarios tendrán que hacerse cargo de la diferencia. "Ese es el problema. Muchas familias han ahorrado durante la pandemia, pero otras tienen que pedir un préstamo al banco", explica Mitre.

Ante esto, la campaña Unlock, promovida por la agencia 89Up, pide que los bancos centrales de cada país y el Banco Central Europeo se haga cargo de los elevados intereses que conllevan esos préstamos y que muchos hogares no pueden permitirse pagar. "Queremos rendimiento cero, es decir, se pueden dar ayudas y que el pago sea a cero intereses", aclara Susana Martín Belmonte, coordinadora nacional de la campaña.

Un estudio de Unlock ha puesto en manifiesto que las rehabilitaciones podrían ahorrar 1.140 euros en las facturas de energía de las casas al año de media. Sin embargo, el dinero asignado por la Unión Europea solo cubriría 78.000 rehabilitaciones, por debajo de las 300.000 necesarias cada año hasta el 2050 para cumplir los objetivos de cero emisiones de los edificios.

Solicitud y beneficios

Para solicitar estas ayudas es necesario pasar un proceso burocrático complejo. "El dinero tiene que ser para conseguir un ahorro del 60% de la factura. Si no es así, no te aprueban el proyecto", reconoce Mitre. Los interesados tienen que dirigirse a la oficina competente de su comunidad autónoma y presentar el plan de rehabilitación energética. La campaña Unlock quiere agilizar estos procesos y solicita que se creen centros que ofrezcan asistencia técnica gratuita a la gente para hacer más accesible esta ayuda a la ciudadanía.

Estas ayudas tienen muchos beneficios: los más evidentes son los económicos. "Un edificio con menos confort, obliga a los inquilinos a pasar frío o a gastar mucho en calefacción, por ejemplo", explica Mitre. Un espacio mal aislado es menos saludable y, por lo tanto, más vulnerable. Además, se va a impulsar la economía del país. "Se reduce el desempleo porque a más proyectos, más mano de obra", comenta.

Otros beneficios están relacionados con la ética y el medioambiente. Se va a reducir considerablemente la contaminación y eso supone una mejor calidad de vida, sobre todo en las ciudades.