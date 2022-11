Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son empresas que realizan una enorme labor social, pues dan trabajo en España a casi 100.000 personas con discapacidad en España. Sin embargo, según CONACEE -Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, su labor podría estar en riesgo si entra en vigor la nueva ley que prepara el Ministerio de Trabajo, una ley que, entre otras cosas, propone reducir las bonificaciones que reciben estas empresas en algunos casos. El presidente de CONACEE nos explica en qué les perjudica este anteproyecto de ley y a qué otros retos se enfrenta el sector.

Desde CONACEE representáis al sector -o gran parte de él- de los centros especiales de empleo (CEE). Explíquenos, a grandes rasgos qué es y cómo funciona un CEE.Los centros especiales de empleo surgieron hace más de 40 años a raíz de la ley LISMI, de 1982. En esta ley se crean los Centros Especiales de Empleo (CEE) con la idea de que sirvan de puente para las empresas ordinarias e introduce por primera vez la obligación del 2% de personas con discapacidad en empresas de más de 50 empleados. Durante estos años, ha evolucionado mucho el sector y a día de hoy los CEE somos empresas, porque a lo largo de estos años se ha demostrado que el trabajo es la mejor manera para que las personas con discapacidad se integren.



¿Existen distintos tipos de CEE?Hasta hace tres o cuatro años, los distintos tipos de CEE hemos coexistido con ningún tipo de diferencias, pero desde entonces se diferencia entre centros de iniciativa empresarial y centros de iniciativa social o ‘sin ánimo de lucro’, pero eso es un sinsentido, porque una empresa que no tiene ánimo de lucro no es una empresa. Y eso, además, supone una discriminación, porque se dan ventajas a la hora de contratar con la administración a las empresas que ellos llaman de iniciativa social, cuando tanto unas como otras lo que pretenden en sobrevivir y hay que buscar el beneficio necesariamente, sobre todo para poder reinvertir. Y es absurdo, porque el beneficio que tienen los CEE de empleo es prácticamente nulo, además de que el ‘sin ánimo de lucro’ es muy difícil de definir. Si tuviera que definir el ‘sin ánimo de lucro’, para mí sería reinvertir en el propio centro, pero si no existe un sistema de control de dónde se invierten esos beneficios… Yo establecería también la proporción 1:5 entre la persona que menos gana en un CEE y la que más gana… para que haya más personas trabajando, que debe ser la prioridad.



El trabajo es la mejor manera para que las personas con discapacidad se integren

¿Cuántos hay en España?En la actualidad España tiene unos 2.100 centros que dan ocupación a 114.000 personas, 98.000 de ellas con discapacidad. Además de que la plantilla este formada en al menos un 70% por personas con discapacidad, otra cosa que define a los CEE es el ajuste personal y social al que está obligado con todos los trabajadores.



¿En qué sectores se mueven? Se suele asociar a la gente con discapacidad con trabajos de jardinería, limpieza… ¿Es así?No hay tanta diversidad como nos gustaría, la verdad. Se centra mucho en el sector servicios, y que, por desgracia, aportan poco valor añadido a las empresas. Uno de los principales objetivos de CONACEE, junto con la formación, es precisamente diversificar a actividades más novedosas y con mayor repercusión en los beneficios de la empresa.

Ahora mismo tentemos mucho en lo que llaman ‘facility’ services (limpieza jardinería…), pero también hay centros que se dedican al marketing, la mailing, e-commerce, logística, catering, reciclaje, tratamiento de residuos, ensamblaje electrónico de piezas…



La labor de estos centros es dar empleo a estas personas, pero también reinsertarlas a centros ordinarios. ¿Suele ocurrir?Es un paso difícil… CONACEE en algún momento planteó que a los CEE fueran ETT para la discapacidad, lo que nos permitiría insertar con más facilidad a personas con discapacidad en centros ordinarios. Pero hay un problema que creo que es más complicado todavía, porque, como empresas, no podemos obligar a un trabajador a irse a un centro ordinario porque estaríamos atentando contra sus derechos fundamentales, está en su derecho de quedarse donde más le conviene. Para que aumente el número de personas que transite a empresas ordinarias también sugerimos la creación de un enclave laboral, pero es una figura que roza con la cesión ilegal de trabajadores, y no se puede hacer, es muy limitada y ambigua… Por eso nos gusta más la idea de que poder actuar como una ETT, para conectar con más facilidad a empresas, pero es otra lucha en la que estamos.

Por un lado, tenemos un sistema que no favorece ese tránsito a nivel legal, y por otro, en general el trabajador con discapacidad se siente más cómodo en estos centros, sobre todo si está indefinido, donde tiene sus bajas, sus apoyos, se siente más seguro, siente que en una empresa ordinaria no puede competir con el resto de trabajadores… no tiene incentivos para irse a una empresa ordinaria.



Desde la Fundación ADECCO nos decían que a las empresas muchas veces les costaba encontrar trabajadores con discapacidad. ¿Es así?Sí, a veces pasa, pero porque hay que tener muy en cuenta el tipo de discapacidad que tengan las persona. No es lo mismo, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual, que una con problemas de movilidad, visual… cada una de ellas habrá trabajos que no pueda realizar o que la empresa tenga que tener en cuenta. Por ejemplo, una persona sorda no puede estar trabajando en una sala sola, porque si hay una evacuación, alguien tiene que avisarle…y muchas empresas, este tipo de cosas no las tienen en cuenta, no las prevén… no es fácil. Y bueno, a veces, los perores enemigos de la inserción laboral de las personas con discapacidad son las propias familias, que los sobreprotegen… pero yo soy de la opinión de que las personas con discapacidad, a base de voluntad, pueden llevar a cabo casi cualquier trabajo.



Las personas con discapacidad, a base de voluntad, pueden llevar a cabo casi cualquier trabajo

Dada la importancia de la labor que realizan reciben mucha ayuda del estado en forma de deducciones, ayudas… pero hay un anteproyecto de ley que puede cambiar un poco sus condiciones. ¿Nos explica en qué consiste esta reforma?Una de las cosas que más nos perjudica es que quieren reducir la bonificación a las cuotas de la seguridad social. Ahora mismo, está bonificada entera, y lo que proponen con esta ley es bonificar una cantidad fija, no la cuota entera. Esta cantidad, que es de 366 euros, cubre la cuota si los trabajadores cobran el SMI actual. Si cobran más o si sube el salario mínimo, implica una mayor inversión de la empresa. Esto repercutirá de manera negativa, tanto en la contratación como en el sueldo de los trabajadores, porque desincentivan que les suban el sueldo.

Por no hablar de que, si este sistema, que estaba funcionado, quiebra, estas personas dejan de trabajar. Si no trabajan, tienen que cobrar una pensión, y pagar una pensión es más caro que pagar las cuotas de la seguridad social…

De hecho, se calcula que por casa euro que el Estado invierte en bonificar el empleo de las personas con discapacidad, se reingresan en el estado 2,5. Por eso interesa infinitamente más invertir, es también es un negocio para el Estado. No merece la pena poner en riesgo estos trabajos, porque además son trabajos muy estables, los CEE rara vez ajustan las plantillas o despiden a gente.

Esta ley no es algo con lo que no esté de acuerdo solo CONACEE, CERMI tampoco la aprueba, y muchas comunidades tampoco, porque invade sus competencias.



Por cada euro que se invierte en bonificar el empleo de las personas con discapacidad, el Estado reingresa 2,5

Otra de sus reivindicaciones es que se recupere la equiparación de derechos vinculados a la incapacidad laboral permanente total a los de las personas con una discapacidad del 33%. ¿Cómo está actualmente y cómo creen que debería ser?Es otro de los problemas que hay sobre la mesa con el anteproyecto de ley y que no se entienden… Por un lado, el gobierno había considerado un proyecto de ley para considerar a los incapacitados permanentes totales como personas con discapacidad con un 33% y, sin embargo, se lo cargan con el anteproyecto, porque los excluye. Por ejemplo, si una persona, porque tiene un accidente y este le produce una discapacidad y pierde su empleo, tiene que esperar dos años dos años para poder trabajar en un CEE. Es complicar las cosas…