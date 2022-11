'20minutos' entrega sus premios más especiales en una noche inolvidable para unir la creación y la ciencia

Los hasta ahora conocidos como Premios 20Blogs mudaron en la noche de este miércoles la piel para convertirse en Premios Creadores, un cambio para ampliar su transversalidad y celebrar la creatividad y la capacidad de divulgación también en otros formatos digitales. Con este nuevo planteamiento, la creación se dio la mano con la ciencia gracias a las distinciones concedidas a Rubén Sierra y Arima Rodríguez, con su proyecto de divulgación Garuna Effect, y al prestigioso bioquímico Carlos López Otín, en una gala que se celebró en el CaixaForum de Madrid.

No faltaron a la cita personalidades como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La responsable de dar la bienvenida a los invitados fue la directora de 20minutos, Encarna Samitier, que reafirmó el valor del periodismo sobre la desinformación y los bulos en una sociedad que ha tenido que enfrentarse a una pandemia y a una guerra en territorio europeo. "Nos sentimos solidarios con el sufrimiento del pueblo de Ucrania y de quienes son víctimas de la intolerancia o de los estragos de la crisis en cualquier parte del mundo", dijo la directora, quien además tuvo unas palabras de agradecimiento para los lectores, por situar al diario como líder de la audiencia digital en España.

Pasadas las ocho y media, se despejó una de las grandes incógnitas de estos galardones: el correspondiente al mejor proyecto, que entregaron la viceministra segunda, Yolanda Díaz, junto a la responsable de comunicación online de Telefónica, Marta Benedicto, y Encarna Samitier. Recayó en Garuna Effect, el proyecto de divulgación con el que Rubén Sierra y Arima Rodríguez pretenden hacer de la ciencia "algo accesible y entretenido". "Empezamos con la idea de hacer algo más de ciencia que enganchase. Y hoy nos siguen muchos jóvenes y público internacional", contaron los premiados, que vencieron también en la categoría de Actualidad y divulgación.

'Ikigai', un término compartido El presidente del Grupo Henneo, Fernando de Yarza, hizo suyo el término 'ikigai', una palabra japonesa que nombra a menudo el profesor López Otín para definir el sentido de nuestras acciones. De Yarza dijo en su discurso que el 'ikigai' de Henneo, grupo editor de '20minutos', es "servir a la sociedad, brindando a los lectores la información veraz que les permita formarse una opinión fundada".

La otra gran distinción de la jornada, el Premio 20minutos, fue para el bioquímico y biólogo molecular aragonés Carlos López Otín, reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre patologías como el cáncer o la artritis. "Si tienes el don de la curiosidad, no puedes parar. Os quiero dar las gracias por considerar que la ciencia es una verdadera forma de cultura. El arte de la ciencia nos ayuda a iluminar las sombras de las enfermedades", aseguró al recoger el premio de manos de la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, y del presidente de Henneo y 20minutos Editora, Fernando de Yarza.

Este último destacó su figura como investigador de referencia mundial. Asimismo, resaltó la importante apuesta que ha realizado 20minutos con el lanzamiento de Capaces para informar sobre la discapacidad y recordó la reciente celebración en Zaragoza del congreso de Wan-Ifra, el más relevante sobre periodismo jamás organizado en España y que, en sus palabras, "fue la reafirmación de que el periodismo riguroso y de calidad en tiempos de ruido es consustancial para la democracia y el progreso".

El último de los grandes reconocimientos fue el otorgado por el público y fue a parar al proyecto De ruta por Madrid, de Laura Ríos Villa, que recomienda 'planazos' por la ciudad. Recibió la estatuilla del alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, y del consejero delegado de Henneo, Íñigo de Yarza. "Para mí, Madrid es único, irrepetible. Lo vivo y creo que eso se nota en mi trabajo. Intento ser lo que a mí me gustaría ver", dijo emocionada.

No obstante, no fueron los únicos premiados en la ceremonia, patrocinada por Telefónica, Fundación la Caixa, Icárion, Banco Santander, SM, Imagine Energía e Intimina y con la colaboración de Realme. También se alzaron con estatuilla los proyectos Juan Dharma (Educación), Cook and Travel Spain (Gastronomía), Tour Universo Mujer (Mujer), Proyecto Kintsugi (Social), El naturalista cojo (Sostenibilidad) y Mil y una rutas (Viajes).

A la gala asistieron colaboradores del periódico, representantes de empresas y anunciantes y, por parte de Henneo, la directora general de Medios, Laura Múgica; el director editorial, Miguel Ángel Liso; el director de Desarrollo de Negocio, Ignacio Martínez Albornoz; el director de Estrategia Digital e Innovación, Miguel Madrid; el director de Marca y Eventos, Roberto Isasi; el director general de Bluemedia, Joan Alegre; o la consejera Susana Gómez Foronda, entre otros.

La fiesta fue conducida por el Mago More y contó con su propia banda sonora, a cargo de Cristina Suey. Como otros dos creadores más en una noche con mucho arte.

