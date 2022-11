Carlos López Otín, bioquímico: "Mientras haya vida habrá cáncer, pero, en global, hoy es más probable curarse que no hacerlo"

Decía Jean-Jaques Rousseau, el filósofo suizo del siglo XVIII, que hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza. En él se ha sumergido con dedicación y entrega el bioquímico Carlos López Otín (Sabiñánigo, 1958) desde que, siendo un niño, aprendió a maravillarse con la fecundidad y la frondosidad de su pueblo natal, enclavado en el Pirineo aragonés. Con los años, se ha convertido en un hábil lector de esta obra global hasta erigirse en una auténtica eminencia de la genómica y de los estudios sobre el cáncer y el envejecimiento en una prolífica carrera por la que ha recibido este miércoles el Premio 20minutos.

A este genuino e incipiente interés por la naturaleza de los primeros años siguieron los estudios en la Universidad de Zaragoza y después en la Complutense de Madrid, donde profundizó en las claves moleculares de los procesos biológicos para tratar de iluminar las sombras de las enfermedades. Su conocimiento en la materia ha llevado a este catedrático en el área de bioquímica y biología molecular de la Universidad de Oviedo a escribir varios libros y a participar en el Tour del cáncer, de la AECC, con el que ha acercado esta enfermedad a los ciudadanos, en una experiencia que califica como "un regalo".

Tras más de 40 años de trabajo, se ha convertido en una eminencia en el campo de la genómica, ¿cuándo decidió dedicarse a la biología? ¿Y a la investigación del cáncer?Nací en Sabiñánigo, un pequeño lugar del Pirineo aragonés. Allí, rodeado de una imponente y exuberante naturaleza, aprendí a asombrarme por la vida, ese maravilloso milagro cotidiano. Desde entonces, he estudiado para intentar comprender las claves moleculares de los procesos biológicos y tratar de iluminar las sombras de las enfermedades, incluido el cáncer. Durante mi formación en bioquímica y biología molecular no coincidí con la oncología, pero, cuando tuve la primera oportunidad de escoger mi propio camino en el inmenso jardín borgesiano de senderos científicos que se bifurcan, decidí que esa sería mi prioridad.

En su Tour del cáncer, que finalizó este jueves, habla de dos importantes lecciones: conocer para curar y prevenir para vivir. ¿Por qué son clave?En la larga, intensa y emocionante gira de conferencias de la Asociación Española contra el Cáncer, junto con su presidente, Ramón Reyes, hemos tratado de explicar las claves del cáncer y de las nuevas terapias, pero una parte importante del mensaje es el que se resume en estos dos mantras de tres palabras: conocer para curar y prevenir para vivir. Si no progresamos en el conocimiento de una enfermedad tan compleja y no logramos corresponsabilizarnos de nuestra salud para intentar anticiparnos a este gran mal, no podremos progresar en la curación de aquellos tumores que se muestran todavía refractarios al avance de la ciencia y de la medicina.

¿Cómo logró superar este episodio?Si tienes claro el propósito final de tu trabajo, es más fácil superar las dificultades. En mi caso, este propósito, que se define muy bien con la bella palabra japonesa ikigai, siempre se centró en investigar sobre la vida y las enfermedades y en tratar de enseñar a mis estudiantes todo lo que he aprendidoo. Este afán no ha cambiado. Todo lo demás, incluso lo peor y más perverso que me he encontrado en el camino, forma parte de ese aprendizaje vital que nunca termina.