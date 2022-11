Fernando de Yarza: "El periodismo riguroso que se abre camino en tiempos de ruido es consustancial para la democracia"

Este miércoles ha tenido lugar la XVI entrega de los Premios Creadores en una gala "para celebrar el talento y la creatividad en todas sus expresiones" que Fernando de Yarza, presidente de HENNEO, 20minutos y Wan-Ifra - representante de 18.000 publicaciones de 120 países del mundo -, ha clausurado felicitando a todos los finalistas y ganadores.

Han sido unos galardones marcados por la ciencia: "Que en este escenario se encuentren esta noche los jóvenes que hacen posible Garuna Effect, una brillante manera de divulgar la ciencia, y un científico de bien ganada fama internacional como es Carlos López Otín, es una estupenda coincidencia. O quizás no lo sea…"

"Es un orgullo unir el nombre de 20minutos, a la larga y brillante lista de reconocimientos que jalonan la impresionante trayectoria científica de Carlos López Otín", ha destacado. "El profesor López Otín habla del ikigai, la palabra japonesa que compendia el propósito vital, y que define el sentido de nuestras acciones y de nuestra existencia. Nuestro ikigai es servir a la sociedad. Servirla brindando a los lectores la información veraz que les permita formarse una opinión fundada", ha continuado el presidente de HENNEO, recordando a Khadija Amin, ganadora en la edición anterior y presente en el auditorio de Caixaforum: "Querida Khadija, admiramos tu coraje, sentimos como propio tu doloroso sacrificio personal por la causa de la libertad. Te agradezco de corazón que seas altavoz de las mujeres de Afganistán desde 20minutos".

Fernando de Yarza ha recordado, "aun contraviniendo al genial escritor Baltasar Gracián, que en su Manual de la Prudencia nos recomendaba no caer en la autocomplacencia", los seis meses consecutivos que 20minutos lleva como líder absoluto de la prensa digital en España: "El esfuerzo, la ilusión y las ganas de ese maravilloso equipo que lidera Encarna Samitier se ha visto recompensado por el mas valioso de los premios; el reconocimiento del público".

También volvió la vista "al más relevante congreso de periodismo jamás organizado en España", que tuvo lugar en septiembre en Zaragoza y que fue punto de encuentro y reflexión de 1.300 editores, periodistas y expertos en la industria de la información, de los periódicos más influyentes procedentes de unos 90 países de todo el mundo. "Fue la oportunidad de rendir homenaje a los miles de periodistas, empresas y familias editoras que, en todos los rincones del planeta, han comprometido sus vidas en defensa de la libertad de prensa, y en construir una sociedad mejor -como pueden imaginar, la delegación ucraniana se llevó el aplauso más cálido-. Y fue un gran honor que el rey de España, don Felipe VI, entregara la Pluma de Oro de la Libertad 2022 a la publicación polaca ‘Gazeta Wyborzca’ y a la Fundación del mismo nombre por su trabajo en defensa del periodismo independiente, su apoyo a sus colegas ucranianos y sus trabajos de investigación. Fue la reafirmación de que el periodismo de calidad, el periodismo riguroso que se abre camino en tiempos de ruido, es consustancial para la democracia y el progreso".

"También hemos celebrado este liderato, y entenderán que como presidente de 20minutos y padre de una preciosa niña de 13 años con parálisis cerebral me haga tremendamente feliz, lanzando CAPACES, la apuesta del grupo Henneo y la Fundación Querer para informar a diario y con rigor sobre la discapacidad. El propósito es acercar a los lectores un universo heterogéneo, partiendo de la premisa de que nada puede ser más injusto que una utópica inclusión que se queda en retórica si no respeta la diferencia", ha continuado de Yarza.

Ha destacado este proyecto, que lleva un mes de andadura, como por encajar "a la perfección con el ADN de nuestro grupo editorial, de arraigados principios sociales; seguro que tiene mucho que ver que nuestro periódico originario, haya esta presidido ininterrumpidamente durante los últimos 80 años por 6 mujeres de forma consecutiva".

Por último, ha destacado "el pilar sobre el que construimos la misión de HENNEO; nuestra independencia, que no neutralidad, no deben confundirse los términos. Porque, no somos ni queremos ser neutrales en defensa de la Constitución, fruto de la mayor y mejor obra política hecha por nuestro país en siglos, la transición, admirada y elogiada en todo el mundo. Y no somos neutrales en nuestro apoyo a la monarquía parlamentaria, magníficamente representada por los reyes Don Felipe y Doña Leticia. Ni en la defensa de unos servicios públicos de calidad, en especial de la sanidad y la educación, y en el derecho de todos los ciudadanos a un trabajo y una vivienda digna. Y no somos ni queremos ser neutrales en defensa de este maravilloso proyecto compartido, diverso y plural que progresa en unidad hace más de 500 años, y que se llama España".