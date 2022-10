Cuánto dinero de mi sueldo debería ahorrar al mes para pagar la entrada de una vivienda

La adquisición de una vivienda es, seguramente, la operación económica más importante que realizan las familias españolas. Por eso, muchos ciudadanos se preguntan cuánto dinero de su sueldo deberán destinar al pago de la vivienda, y también el precio que deberán pagar para la entrada del hogar (un paso previo y clave para poder comprar la casa).

Pese al enorme esfuerzo económico que deben realizar la mayoría de las familias, cada año se realizan miles de operaciones de compraventa en España. En concreto, el pasado año 2021 se cerró con un registro total de 674.014 operaciones de compraventa de vivienda, una cifra que no se veía desde el año 2007. Varios expertos consultados por 20minutos ofrecen consejos para saber cuánto dinero se debe ahorrar para poder afrontar el coste de la entrada de una vivienda.

"No debe superar el 30% de los ingresos familiares anuales"

Carlos Balado, director de Eurocofin, preguntado por cuánto dinero de su sueldo deben ahorrar los españoles para pagar la entrada de una vivienda, explica a este diario: "Si se tiene en cuenta que el esfuerzo que se debe hacer para comprar una vivienda no debe superar el 30% de los ingresos familiares anuales, sería conveniente empezar a destinar lo máximo posible a esas cantidades como forma de prepararse para afrontar los pagos en el futuro si la idea es solicitar un préstamo hipotecario".

Billetes de 5, 10 y 20 euros. EUROPA PRESS - Archivo

"Otra posible referencia -agrega el experto en finanzas- es ahorrar el 20 o el 30% del valor de tasación del inmueble, teniendo en cuenta que lo usual es que el préstamo del banco va a cubrir el 80 por ciento de ese valor".

Por su parte, Olivia Feldman, cofundadora del comparador financiero HelpMyCash.com, asegura: "No podemos generalizar una sola respuesta a esta pregunta, porque todo depende del salario que se devengue y el precio de la propiedad que se quiere adquirir". Desde el comparador siempre recomiendan "que se haga un presupuesto mensual en el que se destine un 50% del salario a gastos fijos como vivienda, pago de recibos, alimentación, transporte… un 30% a gastos variables como móvil, servicios de streaming, gimnasio, terapias, ocio… y un 20% a ahorros".

“A modo de ejemplo: si se quiere acceder a una hipoteca al 80% es necesario tener ahorrado el 30% del valor. Tomando esta premisa como base y asumiendo que se gana al mes el salario medio español neto, 1.665 euros según el INE, y que el precio de la propiedad es de 150.000 euros, por lo que se necesita 45.000 euros para la entrada, una persona sola debería ahorrar al mes: 333 euros, que es el 20% de su salario. En total tardaría un poco más de 11 años en reunir esta cantidad”, ilustra Olivia Feldman.

“Otra opción es que ahorre un 30%. En este caso debería separar unos 500 euros al mes, y tardaría siete años y medio en acumular esta cantidad”, añade la experta.

Esta situación puede variar si son dos personas las que quieren adquirir la propiedad, pues podrían ahorrar más, o bien si la propiedad es más barata o más cara. "Cada caso es único y en cuestión de dinero, recomendamos informarse bien de toda la oferta del mercado antes de tomar una decisión", recalca.

Los expertos recomiendan hacer un presupuesto mensual. iStock.

Pablo Tellería Barboza, Relación con inversores en inbestMe, subraya por su parte: "Probablemente no habrá una respuesta correcta aquí. O, al menos, no una que encaje para todas las personas. Hay muchas variables a tener en cuenta: situación personal, situación laboral, proyecto de vida, etc."

"Por ejemplo: ¿qué ingresos y capacidad de ahorro tiene la persona? ¿Ya tiene un capital ahorrado? ¿Cuánto costará la vivienda? ¿Será flexible con la ubicación, tamaño, estado del inmueble, etc.? ¿Qué condiciones para la concesión de una hipoteca puede negociar con su banco? ¿Qué porcentaje le cubrirá la hipoteca?!, se pregunta el asesor financiero".

A partir del análisis de su situación actual, la persona podrá planificar su objetivo (acumular un determinado importe para la entrada) y en qué horizonte temporal quiere cumplirlo. "Ese objetivo tiene que ser realista y alcanzable", puntualiza Pablo Tellería.

"Y un detalle importante: que tenga en cuenta que mientras ahorra para la entrada, intente no perder de vista el ahorro para el largo plazo, aunque sea un porcentaje pequeño de manera temporal (y que podrá incrementar más adelante cuando alcance el objetivo de la compra del inmueble)", recomienda el experto en inversiones de inbestMe.