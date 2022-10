Un niño de un año se escapa de casa y sus dos perros le salvan la vida

Un niño de un año y nueve meses se escapó de su casa en un descuido de sus padres y fueron sus perros los encargados de dar la voz de alarma. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 23 de septiembre en la localidad argentina de Casilda. El incidente fue captado por las cámaras de seguridad del domicilio familiar.

En las imágenes, se puede ver como el menor sale directamente al jardín delantero, donde se encontraban los perros. A continuación, se dirige a la puerta exterior que conecta directamente con la calle. Consiguió abrirla sin mucha dificultad porque había quedado mal cerrada.

Los dos animales no dejaron de observar la escena en ningún momento y, al ver que el pequeño salía a la calle, comenzaron a ladrar para alertar del peligro que corría.

Ante los insistentes ladridos de los perros, la madre del niño salió al jardín y se percató de lo que estaba sucediendo, según recoge el diario Clarín. Inmediatamente, se dirigió a la calle, donde pudo ver a su hijo, que caminaba por la acera tranquilo.

Todo se quedó en un susto. El aviso de los perros provocó que el pequeño de un año no estuviera demasiado tiempo solo. Por suerte, no llegó a cruzar la calle ni tuvo ningún accidente.

Reacciones en las redes sociales

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se han difundido a través de las redes sociales. Los usuarios han criticado a los padres por la actitud y el despiste que tuvieron al dejar solo a un niño tan pequeño. "¡Por Dios! ¡Poner llave a los portones! Gracias a Dios y su amigo perruno no pasó nada", se podía leer en un comentario. "Genios los perros como siempre. Irresponsable la madre al dejar una puerta sin llave", escribía otro usuario.

Algunos salieron en defensa de los progenitores e, incluso, aplaudieron la fidelidad de los animales: "Que no recaiga siempre la culpa en la mamá. La persona que no trabó la puerta pudo haber sido cualquiera. Un papá que salió a trabajar y se olvidó de cerrarla, un abuelo que vino de visita y se olvidó de cerrarla, una abuela que salió a comprar y se olvidó de cerrarla, etc. Acá la noticia es el perro, no se desvíen del tema".