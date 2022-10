¿Qué circunstancias me permiten rescatar el plan de pensiones?

La economía global sigue sumergida en una circunstancia complicada, lo que está afectando al día a día de la sociedad. La guerra entre Rusia y Ucrania y la consecuente inflación están provocando que algunas personas tengan dificultades para llegar a fin de mes.

De hecho, según los últimos datos del Índice de Precios de Consumo facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación se ha situado en un 8,9% en septiembre. Pese a ser un punto y medio menor que el mes anterior, en el sector de la alimentación sigue disparado: ha marcado un 14,4%, seis décimas más que en agosto.

Es por ello que los afectados están buscando alternativas para tener mayor poder adquisitivo. Algunos están recurriendo a sus cuentas de ahorro y otros, en cambio, a su plan de pensiones.

¿Se puede sacar el dinero del plan de pensiones?

Pero… ¿Se puede sacar el dinero de un plan de pensiones cuando uno quiera? “La idea es que el dinero del plan de pensiones lo adquiramos al jubilarnos, pero existen varios supuestos por los que podría conseguirse el dinero antes de tiempo” asegura Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi.

Al fin y al cabo, un plan de pensiones es un producto que se contrata con el fin de contar con un dinero extra en la jubilación, pero existen ciertas excepciones que permiten poder disponer de él antes de tiempo.

Invalidez laboral

Una de ellas es la invalidez laboral. Si una persona acredita que tiene una incapacidad permanente que no le permite trabajar podrá solicitar su plan de pensiones antes de que se jubile.

Tener una enfermedad grave

Pie de un enfermo en un hospital. Eduardo Parra - Europa Press

Asimismo, tener una enfermedad grave es otro de los motivos por los que se podrá acceder a ese dinero. Será necesario acreditarlo con un certificado de la Seguridad Social o entidad privada en el que se especifique que la dolencia física o psíquica inhabilita temporalmente al sujeto para desempeñar su actividad profesional. Esta incapacidad debe tener una duración mínima de tres meses y debe requerir una intervención quirúrgica urgente.

Quedarse sin trabajo

Quedarse sin trabajo es otra de las excepciones por las que una persona podría recibir este dinero. Para ello el usuario tendrá que probar que no se encuentra en desempleo de forma voluntaria, es decir, que no se ha ido de un trabajo, sino que le han despedido. Por lo tanto, la persona tendrá que estar dada de alta como demandante de empleo en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Además, no podrá estar recibiendo prestaciones contributivas.

Jubilarse de forma anticipada

Se puede hacer una aportación de hasta 2.000 euros anuales en el plan de pensiones. LA INFORMACIÓN

Por otra parte, jubilarse de forma anticipada es otro de los casos en los que se puede acceder a este dinero. Habrá que ser mayor de 61 años o 45 en caso de tener alguna discapacidad. En ambos casos el solicitante tendrá que certificar a través de la Seguridad Social que está dado de baja de cualquier actividad laboral.

Rescatar el plan de pensiones tras 10 años va a ser posible

En los supuestos mencionados anteriormente el usuario debía estar en una circunstancia muy específica para poder acceder a su plan de pensiones antes de tiempo. No obstante, en 2018 se aprobó un Real Decreto a través del cual una persona podrá recuperar sus aportaciones al plan de pensiones que tengan 10 años de antigüedad. No obstante, esto se empezará a aplicar a partir de 2025.

Dicho de otra manera, en 2025 un usuario podrá recuperar aquel dinero que tuviera en el plan de pensiones antes de 2015 y así sucesivamente. Esto implica que una persona en 2026 podrá adquirir el dinero que tenía en el plan de pensiones antes de 2016, etc.

Esta medida permite que una persona no se tenga que encontrar en una situación excepcional para poder rescatar parte del dinero de su plan de pensiones. “Puede ser una alternativa para una persona que necesite liquidez en un momento concreto”, asegura el experto financiero.