Rifirrafe entre Sánchez y Feijóo en el Senado: "No puedo felicitar a los 22 ministros porque me quedaría sin tiempo"

El Senado se ha convertido ya en el ring de un combate que tiene en el horizonte las elecciones autonómicas y municipales y más allá las generales. Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Nuñez Feijóo intercambian reproches y confrontan modelos, con dardos -muchos- como los que ha habido este martes en un nuevo cara a cara entre ambos.

"Las veces que piden que aparezca en el Senado y comparezca y luego no paran de hablar...", comenzó diciendo el jefe del Ejecutivo desde el estrado cuando la bancada popular se quejaba de sus afirmaciones. No tardó Feijóo en responder: "Su preocupación son las elecciones próximas". Con exposiciones largas, eso sí, los dos dejaron espacio para críticas bastante feroces. "No puedo felicitar a los 22 ministros porque se me pasa el tiempo de comparecer", arrancó el líder del PP su turno de palabra. Y es que Sánchez había elogiado a sus vicepresidentas. "Son tres mujeres valiosas de prestigio y reconocimiento internacional. En definitiva, señorías, es un equipazo", soltó.

Sánchez, como su oponente, tiró de ironía mientras Feijóo le acusaba de "repetir" frases íntegras de su discurso de hace unos días en el Congreso. "Gracias por todas las propuestas que ha compartido en esta institución. Está claro que usted no piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones", respondió el presidente del Gobierno.

"Solo les pido que escuchen porque a lo mejor se quedan con algo", continuó Sánchez mientras que Feijóo quiso resaltar las diferencias entre ambos. "Yo no pactaré con el independentismo para que los niños españoles no puedan aprender español en España. Por eso, señoría, yo no estoy preocupado pro las elecciones próximas. Cómo lo iba a estar con lo bien que va usted en las encuestas. Señor Sánchez, el dibujo de la política económica social y laboral de España es el mismo dibujo que sale de la demoscopia del señor Tezanos", sostuvo el político gallego.

En palabras del PP, la era de Sánchez al frente del Ejecutivo se está acabando. "El problema es que usted ya no cree en España. Los españoles han dejado de creer en usted", esgrimió, y acusó a Sánchez de "llegar al Gobierno a lomos de una mentira". Y también discreparon sobre los Presupuestos, que Feijóo calificó como "las hipotecas generales del Estado". El popular fue rotundo: "Este va a ser el último presupuesto como presidente de España. Lo digo de corazón, sin afán de ofenderlo o hacerlo de menos".