El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha defendido este martes los resultados del barómetro de octubre, que otorgan una ventaja de cuatro puntos porcentuales al PSOE sobre el PP, con un 32,7% y un 28,7% respectivamente en intención de voto. "Estamos en un largo ciclo de predominio del PSOE", ha afirmado el catedrático de Sociología, que ha añadido que la situación actual está marcada por el "deterioro" de la imagen del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien, a su juicio, ha demostrado no tener "conocimientos necesarios" para ejercer el liderazgo.

Tezanos ha asegurado que la tendencia alcista del PP en las encuestas propiciada por la salida de Pablo Casado de la dirección del partido ha llegado a su fin. En su opinión, la imagen de su sucesor ha experimentado una notable caída desde mediados de verano debido a que parte de la población ha podido comprobar, sobre todo en los cara a cara con Pedro Sánchez en el Senado, que el expresidente de la Xunta de Galicia carece de conocimientos suficientes para liderar. "Cualquiera que analice la situación sin datos sociológicos puede percibir que ha habido un deterioro del señor Feijóo", ha expresado.

"Feijóo tenía la ventaja de ser desconocido. Tenía unas expectativas y unas posibilidades, pero luego hubo unos debates donde se ha podido confrontar que Feijóo no tenía una serie de conocimientos económicos que algunas personas estiman necesarios para determinados liderazgos", ha sostenido el presidente del CIS en un desayuno informativo. En particular, Tezanos ha señalado que "la gente percibe" que hay temas en los que el gallego "no se maneja bien, como la prima de riesgo y temas de impuestos". "El ciudadano percibe estas situaciones", ha recalcado.

Pese a ello, el barómetro de octubre del CIS apenas pronostica para el PP una bajada del 1,4% en intención de voto respecto a los resultados de julio, momento en el que registró su mejor dato en lo que va de legislatura, llegando a alcanzar un 30,1% en intención de voto. Además, el PP se estaría beneficiando de la caída de Vox, formación a la que el último barómetro relega a la cuarta posición, al no conseguir franquear la barrera del 10% y quedarse con un 8,8% en intención de voto, casi la mitad de la estimaciones de hace tan solo cuatro meses. "Vox tuvo un crecimiento muy rápido, pero hay un electorado que está registrando una tendencia de volver al lugar de origen", ha explicado Tezanos.