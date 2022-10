El Banco de España cuestiona la subida de las pensiones del Gobierno y pide que solo aumenten las mínimas con la inflación

El Banco de España vuelve a advertir al Gobierno sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y este lunes, más concretamente sobre el plan del Gobierno para subir esta prestación el próximo año a todos sus perceptores en un 8,5%, al ritmo que marca la inflación, desbocada este año como consecuencia de la guerra en Ucrania. Ante la situación de incertidumbre económica para el año que viene, el organismo regulador plantea que se beneficie más a las pensiones bajas para estos incrementos en detrimento de las más altas.

Así lo ha explicado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Congreso, donde ha valorado el proyecto de cuentas públicas para 2023 y ha dejado recados al Ejecutivo: aparte de lo referido a las pensiones, ha pedido un pacto de rentas que incumba también al sector público y ha advertido de los riesgos de que los ingresos no sean tan abultados este año como espera el Ejecutivo.

La sostenibilidad de las pensiones ha sido, como viene siendo habitual en este tipo de comparecencias, uno de los principales focos del debate. El Banco de España calcula que por cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el IPC, el gasto de esta partida sube en unos 1.800 millones de euros, por lo que una subida de la inflación del 8,5% supondría unos 15.300 millones a las arcas del Estado.

Por eso, teniendo en cuenta los nubarrones económicos que se ciernen en la Unión Europea para los próximos meses ante el enquistamiento de la guerra en Ucrania y la crisis energética, Hernández de Cos pide evitar las cláusulas de indexación automática. Su propuesta, por tanto, está más alineada con la que Fedea ha realizado este mismo lunes: indexar las pensiones mínimas y, por tanto, no todas.

En el proyecto de Presupuestos, la partida de pensiones para 2023 recoge cifras de récord: 190.687 millones de euros, lo que supone una subida del 11,4% respecto a la partida de este año debido a la actualización de acuerdo con el IPC, que el Gobierno estima en un alza de aproximadamente el 8,5%.

Envejecimiento de la población

El alza de precios de este año es sólo la punta del iceberg, pues, según el gobernador, las tendencias demográficas que se esperan en los próximos años en España, con un envejecimiento progresivo de la población, generarán una presión sobre el gasto público muy significativa asociada al sistema de pensiones, lo que, a su juicio, hace indispensable "un análisis específico de los principales aspectos y reformas del sistema" y nuevas actuaciones en el futuro por el lado de los ingresos, de los gastos o de ambos.

Así, Hernández de Cos ha puesto como ejemplo reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando un nivel suficiente para los hogares más vulnerables. Porque, tal y como ha avisado, "hay una pérdida de bienestar por la inflación y lo único" que se puede hacer es "repartir el coste".

Este reparto se podría materializar, según propone el Banco de España, en un pacto de rentas que aunque podría adoptarse sólo en el sector privado, enviaría "un mensaje mucho más potente" si en un contexto de inflación muy elevada" también "cubriera el sector público".

La desindexación -no actualización automática de las pensiones con la inflación- "se puede hacer compatible" con proteger a los más vulnerables, es decir, que las pensiones mínimas se actualicen con el IPC, "pero quizá no el resto". En cualquier caso, esta es "una discusión distinta a si de manera estructural deben indexarse o no con la inflación", ha aclarado. Si aumenta el gasto en pensiones, ha insistido, serán necesarias "medidas compensatorias" del lado de los ingresos o del gasto.

Disparidad en las previsiones

La comparecencia de Hernández de Cos en el Congreso también ha servido para poner de manifiesto las diferentes previsiones que maneja el Gobierno y las del Banco de España para el año que viene, como ya se puso de manifiesto hace unos días en sus diferentes informes.

Tal y como ha recordado, la previsión del supervisor bancario de incremento de recaudación tributaria para 2023 es mayor que la que recoge el proyecto de Presupuestos, que es de un 7,6%. Sin embargo, la estimación de aumento de ingresos por cotizaciones sociales de las cuentas públicas es del 7,4 %, superior a la del Banco de España, que se sitúa en el 6%.

Aún así, el gobernador sí ha dicho que ve "factible" cumplir con la previsión de cerrar 2023 con un déficit público del 3,9 % del PIB, en parte porque ve "probable" que termine 2022 por debajo del 5 % del PIB estimado.