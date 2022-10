Unidas Podemos presiona a Sánchez para que no ceda al "chantaje" de Feijóo para dar peso a los jueces al elegir el CGPJ

Primeras grietas en el Gobierno de coalición en esta nueva ronda de negociaciones entre el Ejecutivo y el PP de cara a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cuatro años de bloqueo. Este martes, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, afirmó haber acordado con el presidente Pedro Sánchez estudiar vías para que los jueces "tengan peso" en la elección del CGPJ. La Moncloa no se ha pronunciado, pero, pocas horas después, Unidas Podemos rechazaba esta reforma porque, entiende, supondría ceder ante el "chantaje" de un PP que se niega a renovar el CGPJ -como obliga la ley- si no hay un compromiso para modificar su método de elección.

Esa vía, dar "peso" a los jueces a la hora de elegir el CGPJ, es una vía intermedia entre el método defendido por el PP y la actual ley, que es la que quiere mantener el PSOE. Los socialistas aceptan ahora estudiar cambios en el método de elección, según Feijóo, pero los populares, por su parte, suavizan su propuesta inicial de que los jueces elijan directamente a los 12 vocales del turno judicial sin intervención del parlamento. Hasta ahora, los dos grandes partidos se habían mostrado inmovilistas en sus postulados.

No obstante, esa reforma no convence a todo el Gobierno. El encargado de mostrar el rechazo de Unidas Podemos a esta nueva vía intermedia fue el portavoz adjunto de los morados en el Congreso, Jaume Asens, que rechazó vincular la negociación sobre la renovación del CGPJ a un posible cambio en el sistema de elección de los vocales, como pide el PP, argumentando que los populares no "pueden chantajear" poniendo condiciones para cumplir sus obligaciones legales.

Más allá de las formas, no obstante, Unidas Podemos tiene una importante discrepancia ideológica con la propuesta de dar más peso a los jueces para que elijan la composición de su órgano de gobierno. Los morados consideran que el poder judicial no puede estar completamente desvinculado del mandato democrático, y entienden que la manera de otorgarle legitimidad es que su composición refleje la voluntad ciudadana expresada a través de las urnas y, en última instancia, en las mayorías de Congreso y Senado.

A efectos prácticos, además, Unidas Podemos siempre ha estado en contra de que sean únicamente los jueces los que elijan a la mayoría del CGPJ porque entienden que en la judicatura existe un claro sesgo de clase que, posteriormente, se refleja en que un alto porcentaje de los jueces y magistrados tengan ideología conservadora. Para los morados, la manera de equilibrar ese supuesto sesgo es mantener el papel de Congreso y Senado en el método de elección del CGPJ.

Pero, además de esas dos razones, en Unidas Podemos cunde la sensación de que ceder ante el PP sería un error por un tercer motivo: que se transmitiría la imagen de que el Gobierno renuncia a pactar con la izquierda los grandes temas de Estado y los termina acordando con la derecha. No obstante, la renovación del CGPJ con el actual sistema únicamente puede hacerse a través de un acuerdo del PSOE con los populares, ya que ahora mismo la ley exige una mayoría de tres quintos en Congreso y Senado para elegir a los vocales.