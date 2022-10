La crisis hunde el consumo de pescado: "Me encanta, pero con este precio es imposible"

Durante el confinamiento, Francisco Abad, un pescadero que lleva cuatro décadas trabajando en el sector, no daba abasto. "Vendimos como nunca, llegaba estresado a casa", asegura en el despacho de su pescadería, ubicada en la calle Cea Bermúdez, al norte de Madrid.

Pero el momento dulce fue efímero y él, como todos los pescaderos del país, han visto como sus ventas han caído en picado en la misma proporción que los precios en las lonjas y en los mercados mayoristas han subido sin parar desde hace un año.

"Tengo datos previos a la pandemia porque soy una persona que lleva todos los datos de ventas y soy un poco fanático de, cuando hay un mes malo, ver si he hecho algo mal, qué es lo que se ha vendido mas… y estamos ahora mismo en ventas por debajo del año 2019", declara Abad. "Yo afortunadamente tengo un público muy fiel y me conocen de toda la vida pero estoy preocupado, porque nunca he visto un descenso tan grande como el de ahora, ni en la época de la crisis ni nada".

El pescado es el producto alimenticio cuyo consumo se ha reducido más durante el último año, en un contexto de aumento de precios y un consiguiente descenso generalizado del volumen de compra de todos los productos de la cesta de la compra.

Según los datos que publica mensualmente el Ministerio de Agricultura, el consumo per cápita de los productos de pesca ha descendido un 14,5% en el último año. Los precios en la pescadería de Abad, sin embargo, no han sufrido demasiados cambios, según asegura el empresario.

"El precio, si te digo la verdad, ha subido cuatro o cinco artículos puntuales: pez espada, calamares, pulpo, el gallo grande para hacer filetes… lo demás, yo estoy vendiendo todo como hace cinco años. Yo no he subido mi margen, al contrario, mis beneficios cada vez son menos porque los costes cada vez son más altos, el combustible, la luz…", se lamenta Abad.

Escalada de precios

Los precios de todos los productos alimenticios están en alza desde hace año y medio, pero el pescado no es el que registra una mayor inflación. En agosto, cuando se publicó el último dato del IPC desagregado, el precio del pescado fresco y congelado había subido un 9,7% respecto al mismo mes del año anterior. Un aumento sensiblemente inferior respecto a otros productos alimenticios básicos como la pasta -un 30%-, la carne de ave -un 16%- o la de vacuno -un 15%-.

Pero la presencia cada vez menor del pescado en la dieta de las familias españolas es, en todo caso, una tendencia que se inició mucho antes de la actual escalada de precios. Desde 2008, el consumo de pescado en España se ha reducido un 25%, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y la coyuntura actual no está haciendo más que ahondar en ello.

Los cambios socioeconómicos, con jornadas laborales que llevan décadas inalteradas y con la mujer ya plenamente incorporada al mercado laboral, han influido indudablemente en que se invierta menos tiempo en la cocina, una condición generalmente necesaria para preparar pescado fresco. Pero es el alto precio lo que casi todo el mundo argumenta para justificar el escaso consumo de productos pesqueros.

"Nosotros creemos que medidas muy concretas para paliar esta bajada del consumo podrían ser la bajada del tipo impositivo del IVA del 10 al 4%, que es algo que pedimos también desde hace 15 años. En España habría que impulsar una fiscalidad saludable", declara María Luisa Álvarez, directora general de la federación nacional de pescaderías Fedepesca.

Álvarez asegura que la mayoría de las pescaderías están asumiendo buena parte de la subida de precio para tratar de frenar, sin demasiado éxito, una sangría en el volumen de ventas que podría llevar al cierre de muchas de ellas en los próximos meses.

"Al final esto supone que estamos abandonando a pasos agigantados la dieta mediterránea y eso va vinculado no solo a la salud, sino también a la cultura gastronómica española, a la cultura marinera y a nuestras raíces", se lamenta Álvarez.

Cambio de pautas de consumo

Haya subido o no el precio de venta en las pescaderías, lo que es indudable es que la sensación entre la clientela es que sí lo ha hecho y eso está influyendo notablemente en el consumo.

"Yo llevo con un cartel desde hace cinco años de mejillones a 5 euros el kilo y el otro día me viene una señora y me dice: 'Joder, cómo han subido los mejillones'", cuenta entre risas Abad. "La gente, yo la entiendo, porque la están bombardeando todos los días con la cesta de la compra y el cliente ya no te viene ahora con la alegría que te venía antes. Si antes decía: 'Dame un kilo de boquerones, una raja de merluza y, venga, me voy a llevar también medio kilo de almejas', pues ahora ya las almejas se quedan ahí".

Los consumidores están reduciendo su volumen de compra o acudiendo a alternativas como el pescado congelado. Jorge París

En la puerta del mercado de Santa María de la Cabeza, uno de los puntos de venta más importantes del sur de Madrid, los clientes salen cargados de bolsas, pero cada vez hay menos pescado fresco en ellas. "Me encanta el pescado, pero con este precio es imposible, ya lo compro congelado, aunque el sabor no tiene nada que ver", declara Mercedes, una jubilada de 65 años.

"Seguimos comprando lo mismo, pero notas que gastas más, la capacidad de ahorro se ha reducido bastante"

José María, de 59 años, sigue comprando pescado fresco, pero simplemente compra menos cantidad que antes de que empezara la escalada de precios: "De hace un año para acá ha subido como un 40 o 50 por ciento mínimo. Ojalá pudiera comer fresco todos los días, pero no puedo".

Para Arancha, de 45 años y madre de un bebé, sacar el pescado de la dieta no es una opción, así que no ha tenido otro remedio que aumentar el gasto. "Tengo un bebe y no me queda más remedio para equilibrar la dieta, pero se nota mogollón la subida de precios. Seguimos comprando lo mismo, pero notas que gastas más, la capacidad de ahorro se ha reducido bastante".

Un sector en reconversión

Las condiciones laborales de los pescaderos han cambiado mucho desde que Abad empezó a trabajar. Cuando empezó a trabajar con 14 años con su padre, los pescaderos aún acudían al antiguo Mercado Central de Pescados de Puerta de Toledo.

A las 6 de la mañana tenía que machacar con un mazo 20 barras de hielo para poder colocar el producto en el mostrador, después de mover los enormes baúles de hasta 30 kilos donde transportaban los boquerones.

Francisco Abad, tras el mostrador de su pescadería ubicada en el norte de Madrid. Jorge París

"Mis hijos ya no quieren dedicarse a esto, la gente joven ya no acepta estas condiciones y es normal"

Ahora el hielo viene picado de fábrica y el pescado se distribuye en cajas más pequeñas y manejables, pero sigue teniendo que despertarse a las 3 de la mañana y afrontando jornadas eternas de trabajo por un beneficio económico cada vez menor.

"Mis hijos ya no quieren dedicarse a esto, la gente joven ya no acepta estas condiciones y es normal", declara Abad.

- ¿Qué futuro tiene entonces el sector?

- "Ahora cada vez hay más puntos de venta, pero ¿por qué se reduce el consumo de pescado? … La única solución es adaptarte a los nuevos tiempos e ir a un producto de quinta gama, precocinados. O nos modificamos en ese aspecto, o estamos muertos".

