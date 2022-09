José entra y sale de la cocina, sirve un par de cañas y las deja en la barra. A su lado, deja dos platitos con la tapa de rigor, unas patatas fritas con salsa brava. Es la especialidad del bar, cuyo nombre es una declaración de intenciones: Bar Hermanos Guío-El Museo de las Patatas.

"Yo llevo 42 años aquí, ya son unos pocos. Y nunca había visto algo así, no. Y esto es el principio, a ver este invierno… ahora la gente está descontrolada, fiesta, fiesta… ¡Espérate dentro de un par de meses!”, declara este hostelero de 61 años, que regenta el bar que fundó su padre en 1980 en la calle Ferrocarril de Madrid.

Al fondo de la barra llega el repartidor que trae, después de las patatas, el producto más demandado: los barriles de cerveza.

"El barril de cerveza me cuesta 8 euros más caro que a principio de año porque han hecho dos subidas, una en enero y otra en junio, y nosotros no hemos subido nada hasta ahora".

- ¿Y si siguen subiendo los precios?

- "Si siguen subiendo los precios, habrá que cerrar. ¿Tú te imaginas que yo hago con la cerveza como hacen con el gas, que cada tres meses te suben el precio?".

Escasez de CO2

La cerveza es la bebida alcohólica más popular en España, muy por delante del vino desde hace décadas. En 2021 se consumieron en nuestro país más de un millón de litros, una media de 22,7 por persona, según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE.

Como todos los productos de consumo, el precio de la cerveza se ha disparado en los últimos meses y en julio, el último dato disponible, su inflación alcanzó el máximo en dos décadas, superando el 7%.

A esta situación se podría sumar ahora un inesperado efecto de la subida de los precios de la energía: la falta de suministro de CO2, que se produce en las fábricas de fertilizantes y que podría afectar a la producción de bebidas carbonatadas en España, como ya está ocurriendo en algunos países europeos.

España no es una excepción en su preferencia por la cerveza, aunque sí que tardó más en incorporarse al consumo masivo de una bebida que ha dominado siempre las poco vinícolas regiones del norte de Europa. Es allí donde han empezado a saltar las alarmas.

"Acabará llegando a España"

Los precios disparados del gas natural a causa de las sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania llevó a varias grandes plantas de fertilizantes de Reino Unido, Polonia y Noruega a paralizar o recortar su producción en agosto.

La noticia generó pánico en el sector cervecero del norte del continente hasta el punto de que Carlsberg Polska, la filial polaca de la famosa cervecera danesa, anticipó que planeaba parar completamente su producción. Los pubs británicos también pusieron el grito en el cielo, pero poco se ha sabido desde entonces sobre el impacto real de estas informaciones.

Las grandes marcas no se quedarán sin CO2; lo conseguirán aquí, en Polonia o donde sea

"Acabará llegando a España, lógicamente", declara Eduardo Irastorza, profesor de la OBS Business School. "Esto va a repercutir en el precio de cualquier bebida carbonatada. Si hay menos fertilizante, hay menos CO2; si hay menos CO2, el precio sube; y si el precio sube, todos compiten. Y no es que compitan localmente, sino que entran grandes marcas. Coca-Cola no se va a quedar sin CO2 y lo va a conseguir aquí, en Polonia o donde sea".

El riesgo en el horizonte del que nadie quiere hablar es el de que las cerveceras se queden sin existencias y los barriles se vacíen. "Hay dos opciones, o limitar su producción o subir el precio, y ambas impactan en las cifras de ventas y en el mercado", sentencia Irastorza, que, en cualquier caso, considera que no hay un "riesgo inminente", aunque "en otoño ya lo empezaremos a sentir", si nada cambia.

"El beneficio de la cerveza es cero"

A pie de calle, los consumidores no han notado demasiados cambios, fundamentalmente, porque los bares han asumido generalmente las subidas. "Nosotros subimos el precio en enero, pero ya no hemos hecho la segunda subida, la hemos absorbido nosotros", declara Alejandro Fernández, un empresario hostelero de 41 años, desde la terraza de su bar, la Doña Taberna, también en la madrileña calle Ferrocarril.

"Cobrarles más caro la cerveza que el vino a los clientes, pues, obviamente, como estrategia de negocio nos afecta mucho, nos ralentiza la venta, nos quita mucho margen de beneficio y, a final de mes, el beneficio es prácticamente cero por la cerveza", declara Fernández.

Alejandro Fernández, propietario de un bar en Madrid, asegura que no ha repercutido en los clientes la última subida del precio de la cerveza. José González

"Nos quita mucho margen de beneficio y, a final de mes, el beneficio es prácticamente cero por la cerveza"

Sobre los posibles efectos de una escasez de CO2, desde la patronal Cerveceros de España se trata de quitar hierro al asunto. "La situación varía bastante en función de las políticas de aprovisionamiento de cada marca. De momento, en España, no se prevé un problema de suministro de CO2", señalan fuentes del sector. En cualquier caso, la escasez o la carestía de CO2 afectaría fundamentalmente a las grandes cerveceras, dado que este gas no se suele inyectar en la cerveza artesanal.

Fuentes de una de las cerveceras más grandes a nivel nacional consultadas por este medio admiten, sin embargo, que ya hay falta de stock: "Estamos teniendo problemas de abastecimiento, pedimos una serie de unidades y nos están llegando menos".

Desde detrás de la pequeña barra de madera de su bar, Fernández también asegura que nunca había vivido una situación así: "En la crisis de la construcción hubo una caída de la facturación grandísima, no había clientes, pero problemas como este con los precios nunca lo había vivido".

- ¿Y si hay un desabastecimiento de cerveza?

- "Eso es lo que más tememos los hosteleros. Ahí sí que habría un problema porque no habría materia prima para vender, y si no hay para vender no hay para facturar, y si no hay para facturar no hay para pagar los sueldos…".

REPORTAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR:

Si quieres contactar con 20minutos o realizar alguna denuncia o alguna corrección sobre algún tema, puedes enviarnos un mail a zona20@20minutos.es. También puedes suscribirte a las newsletters de 20minutos para recibir cada día las noticias más destacadas o la edición impresa.