Comer mal provoca más muertes que el tabaco: estos son los productos que debería incluir una cesta de la compra saludable

Mucho se ha hablado de la cesta de la compra básica a raíz de que Carrefour extrapolase de Francia a España su iniciativa de lanzar un pack de 30 productos por 30 euros. Tras este anuncio, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se reunieron con representantes de las grandes distribuidoras alimentarias y con las principales asociaciones de consumidores y usuarios para analizar la posibilidad de que cundiese el ejemplo. Pero ¿qué productos deben estar presentes en esa cesta para que sea saludable?

"La composición quedará sujeta a las ofertas comerciales de cada cadena", admitió Garzón y con el objetivo de que incluya artículos saludables Consumo ha elaborado una Guía de productos esenciales para una cesta de la compra nutricionalmente de calidad, saludable y sostenible. La cesta de la cadena de supermercados francesa incorpora productos de higiene y de limpieza, pero el análisis se centra en los alimentos, que componen el grueso de la lista.

Francisco Botella, coordinador del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), basa su respuesta en lo estipulado por la última pirámide de la alimentación elaborada por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria y avalada por el Ministerio de Sanidad: "En una cesta de la compra saludable pondría fruta y verdura; pan integral, cereales como el arroz y pasta, integrales también; legumbres; huevos; lácteos desnatados para los adultos y enteros para los niños; carnes magras, fundamentalmente de aves, y pescado".

En esa lista tampoco puede faltar el aceite de oliva, que ha quedado sustituido por el aceite de girasol en la cesta que se ha conocido. "No es que el aceite de girasol sea malo, pero los estudios científicos avalan que el de oliva tiene más beneficios para la salud. Desde la SEEN es el que recomendamos", señala el doctor. La cesta de Carrefour adolece también de carne, pescado fresco, frutas y lácteos, mientras sí incluye margarina, galletas o tomate frito.

La idea en definitiva es comer alimentos ricos en carbohidratos, proteínas saludables y vitaminas. Fuera deberían quedar los ultraprocesados y los productos con mucha sal, azúcares o grasas saturadas. "Se ha hablado de productos procesados, industriales, que probablemente son de consumo frecuente pero que nutricionalmente no tienen gran interés", advierte el experto, quien reconoce que los productos frescos son más complicados de gestionar a la hora de diseñar una cesta de compra. "Por un lado por su caducidad. El deterioro es más rápido y no son fáciles de comercializar. Y por otro lado porque hay gente que no los compra en el supermercado sino en tiendas de barrio", apostilla. "Pero eso ya está fuera del ámbito de la nutrición".

El doctor Botella lamenta que nadie se haya puesto en contacto con ellos en referencia a este asunto y recuerda que "de las mejores cosas que se pueden hacer para que no haya después gasto en enfermedades es comer bien". "Está probadísimo a nivel mundial", agrega y afirma que "comer mal provoca más muertes que el tabaco o los accidentes de tráfico".

La propuesta de la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) plantea también su propia variante. Incluye 16 alimentos diferentes y aconseja la cantidad deseable de cada uno de ellos en función del número de miembros de la familia, que clasifica en cinco tipos: unipersonal, dos integrantes, pareja con uno o dos hijos y numerosa.

En el caso de una familia de tres miembros, que representa el 16,4% de los hogares españoles, según el INE, la OCU recomienda en su "cesta saludable" semanal 11 kilos de hortalizas, 9,5 de fruta, más de 5 de pan, 1,2 de pescado, uno de carne, 0,65 de pasta o arroz y otros tantos de legumbres, una docena de huevos, casi cinco litros de leche y 47 de agua. Desde la organización aclaran que no detallan los productos concretos para no desvelar a los supermercados en cuáles se fijan para elaborar su informe de precios anual y porque "pueden variar en función de la época".

Se trata de una cesta de la compra comparable a la propuesta por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), presentada por el ministro de Consumo hace un par de semanas. Esta sugerencia llega en un momento en que los alimentos y las bebidas no alcohólicas se han encarecido un 13,8% respecto al año pasado, de acuerdo con los datos de inflación del INE de septiembre.

En este sentido, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, hace un llamamiento a la distribución para crear un carrito "de productos esenciales y saludables con precios contenidos", además de abogar por dar otra vuelta a los costes de producción si la energía y la electricidad siguen en los niveles actuales". "Ha habido alguna marca de supermercado que ha propuesto una cesta a la que hemos echado un vistazo y nos parece un poco de chiste. Chocolate blanco y sal todos los meses no hacen falta", subraya.

Además, Izverniceanu apunta a otras dos herramientas para tratar de rebajar el gasto de los hogares en el supermercado: suspender temporalmente todos los impuestos vinculados a la energía y a los productos básicos saludables y las compras colectivas. Estas últimas, al estilo de las que se realizan en los sectores de las telecomunicaciones y la electricidad, permitirían a los consumidores que desearan unirse acceder a "productos básicos a un precio razonable", según la organización.