Elegir entre dos bienes

Alguien debe encontrar algún secreto placer en el enfrentamiento entre generaciones. Es la única explicación razonable, más allá de la dinámica de divide y vencerás, más allá de la pesca del voto en caladeros específicos, más allá de la inercia a desvestir unos santos para vestir a otros. Cuando celebramos una victoria pírrica, una subida y una estabilidad para los pensionistas, a menudo el sustento principal del resto de la familia como lo fueron mientras trabajaban, hemos de llorar con el otro ojo la precariedad juvenil y la devaluación de su sueldo, que parece no tocar fondo.

Que las prioridades de gasto no sean las adecuadas no nos exime del deber de la protesta

Sin un salario digno no solo no podrán sostener las pensiones, sino que tampoco pueden plantearse ni una estabilidad mínima ni crear una familia. La tendencia se ha mantenido desde la Gran Recesión de 2008: las pensiones se mantienen, e incluso crecen, y los salarios juveniles, en particular los de los menores de 24 años, se desploman. En la actualidad, un joven cobra, de media, alrededor de un 20% menos de lo que su abuelo recibe de pensión. Y, con el miedo inoculado año a año a que estas últimas quiebren, y la constatación de que todos dejaremos de ser jóvenes pero llegaremos, con algo de suerte, a viejos, con la incomprensión y la distancia generacional que se establece año a año con las nuevas generaciones dejamos de lado una solidaridad que no debería marcar la edad, sino la sensatez.

Ya nadie se cree que no se puede llegar a todo ni que haya que elegir entre dos males: que se rehúya la transparencia no significa que no se exija. Que las prioridades de gasto no sean las adecuadas no nos exime del deber de la protesta. Ya libramos suficientes batallas como para iniciar una más, inútil, dañina y filicida.