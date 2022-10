La izquierda, ante las Cuentas de Almeida: Más Madrid da la espalda, PSOE pone líneas rojas y Grupo Mixto podría volver a ser clave

A priori, un acuerdo presupuestario entre el Gobierno local, integrado por PP y Cs, y cualquier partido de la izquierda de Cibeles, compuesta por Más Madrid, PSOE o Grupo Mixto, no parece muy plausible. Solo ocurrió una vez, en las cuentas de 2022, con el espaldarazo sobre la bocina de estos últimos, los ediles agrupados bajo las siglas de Recupera Madrid. Tampoco ayuda a acercar posturas que dentro de ocho meses, en mayo de 2023, los madrileños acudan a las urnas para elegir al próximo alcalde. Pero si el vigente, José Luis Martínez-Almeida, no quiere verse obligado a prorrogar las partidas de este año, algo que él mismo califica de un "fracaso para la ciudad", puede que no tenga otra opción que sentarse con sus opositores.

Más aún cuando, la semana pasada, Vox -supuesto socio preferente de los populares- impuso una condición para sentarse a negociar que resulta "imposible de cumplir legalmente" para el Ejecutivo municipal, como es suspender las multas y restricciones a vehículos con etiqueta A e industriales en la ciudad hasta que los tribunales resuelvan los recursos interpuestos por ellos. Con este caldo de cultivo y a falta de que conocer el borrador de los Presupuestos 2023, 20minutos se ha puesto en contacto con los líderes de los tres partidos izquierdistas para saber su postura.

Más Madrid : "No convalidaremos la desastre gestión de Almeida"

Fueron los ganadores de las últimas elecciones, aunque un acuerdo entre los partidos de derecha les alejaron del bastón de mando que ostentó su exlíder, Manuela Carmena, de 2015 a 2019. Ahora, ven posibilidades de recuperar la alcaldía y no tienen ninguna intención de arrimar sus 15 concejales actuales al proyecto presupuestario de Almeida. Su portavoz y candidata a la alcaldía en 2013, Rita Maestre, no se fía de Almeida.

"No sabemos a quién quiere engañar Almeida. A nosotros no. No hay ningún interés por negociar nada. De hecho por no tener [el alcalde] no tiene ni una sola propuesta o idea para la situación actual. Lo único que quiere es sacar adelante los presupuestos y créeme que lo hará con Vox".

A su juicio, serán "unos presupuestos que, como otros años, no se reflejarán en mejoras en la vida de la gente". Ella tilda la gestión del mandato de Almeida de "desastre" y no está dispuesta a "convalidarla de ninguna manera". "Nosotros ya hicimos un enorme esfuerzo arrimando el hombro cuando la ciudad más los necesitaba, proponiendo los Pactos de Cibeles, y Almeida no ha cumplido ni con nosotros ni con los madrileños. No vamos a colaborar con su propaganda electoral", sentencia.

Maestre aclara que "en ningún momento" se han puesto en contacto con su agrupación y, de esta forma, entienden que la predisposición de negociar que ha manifestado el primer edil últimamente "es un paripé sin más". "Una mentira que le sueltan a los medios de comunicación", remata.

PSOE: "Tres cosas tangibles para empezar a hablar"

Los socialistas madrileños tienen ocho concejales, que aspiran a que sean más tras los comicios de 2023 con un candidato "potente", que todavía se desconoce. Su portavoz municipal", Mar Espinar, impone tres "cosas tangibles para empezar a hablar" sobre los presupuestos: 300 millones para las personas que tienen dificultades para pagar el alquiler, transferir suelo público para construir más vivienda social y derogar la ordenanza de terrazas para construir una nueva escuchando "de verdad a los vecinos".

Solo así se tomarían "en serio " la "mano tendida" que ha ofrecido el alcalde y se sentarían a negociar, tal y como hicieron con los Pactos de la Villa, acuerdos que a sus ojos "Almeida no ha cumplido en gran parte."

En estos momentos, la comunicación entre PSOE y el Gobierno local es nula. Al menos así lo señala la portavoz socialista, que ironiza con que se entera de su "tremendas ganas de consensuar las Cuentas municipales a golpe de titulares". También considera que "no es serio" que el alcalde les pida su apoyo a ciegas, sin haberles convocado "ni tan siquiera a una reunión formal".

Grupo Mixto: "Si cumplen las 63 medidas de 2022, nos sentamos"

Los tres ediles conocidos como los "carmenistas", por formar parte del núcleo duro de la exalcaldesa matritense Manuela Carmena, actuarán juntos, pese al último viraje de Marta Higueras. Es la principal novedad de los independientes que dieron su apoyo a las Ordenanzas de Terrazas y Movilidad, y permitieron sacar adelante los Presupuestos 2022. "Si negociamos, lo haremos juntos, y si votamos, y estamos todos de acuerdo, también", señala su portavoz, José Manuel Calvo, abriendo la puerta a un hipotético acuerdo con los de Almeida. La acción conjunta es primordial, porque para que el Ayuntamiento supere la mayoría de lo 29 concejales que exige Cibeles de cara a aprobar las Cuentas, hace falta el grupo completo.

Eso sí, antes de sentarse a negociar nada, estos reclaman que las 63 medidas acordadas el año pasado se cumplan. "Tienen tres meses para hacer lo que no han hecho en los últimos nueve", dice Calvo haciendo referencia a la partida por ejecutar del fondo de emergencia habitacional o la rebaja del IBI a los madrileños que posean una vivienda con valor catastral inferior a 300.000 euros, entre otros puntos pendientes. "No puedes pedir un crédito, no devolverlo, y pedir otro", ejemplifica Calvo.

En cualquier caso, el representante del Grupo Mixto dice estar interesado en tener unos presupuestos para desarrollar sus políticas. De sentarse a negociar, avanza que pondrían encima de la mesa iniciativas como "hacer un estudio de mercado de alquiler en Madrid, para que los inquilinos tengan un índice de los precios de los barrios."