Cambio de planes del PSOE nacional para la ciudad Madrid. La dirección federal socialista anunció este miércoles que retrasará a diciembre las primarias para la elección del candidato al Ayuntamiento. No se trata de un simple cambio de fecha -el calendario las fijaba para octubre-, también puede interpretarse como un repliegue de los apoyos que Ferraz mostraba hasta ahora hacia la actual delegada del Gobierno en la capital, Mercedes González. En su lugar, todo apunta a que los de Pedro Sánchez buscarán un rival capaz de dar pelea a José Luis Martínez-Almeida en mayo de 2023.

Sí se celebrarán primarias en 110 municipios repartidos entre Granada, Jaén y Málaga; Aragón; Asturias; Canarias; Castilla-La Mancha; Badajoz; Comunidad Valenciana; Comunidad de Madrid; Murcia y Euskadi. La excepción la firman Las Palmas, donde se adivina que concurrirá la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y Madrid. En esta última, las candidaturas tendrán que presentarse entre los días 21 y 22 de noviembre y la votación de la militancia será el 11 de diciembre. Así, el PSOE gana tiempo para decidir quién encabezará la lista municipal, si bien serán los militantes quienes tengan la última palabra.

A nivel autonómico, seguirán el mismo calendario Ceuta y Melilla, los cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura, el consejo insular de Ibiza, Murcia y el PSOE de la Comunidad de Madrid. Su portavoz actual, Juan Lobato, insinuó este lunes que será el único candidato socialista a la región y avanzó que completará el tique madrileño "un hombre o una mujer de reconocido prestigio en la ciudad" que tenga "ganas y ambición".

Todo es posible. Desde ministros, como Margarita Robles -(Defensa); Pilar Llop (Justicia) o Fernando Grande-Marlaska (Interior) hasta candidatos independientes, al estilo del ex seleccionador nacional de baloncesto Pepu Hernández. Con este último el PSOE sufrió una derrota sin paliativos, pasando de ser segunda fuerza en el Ayuntamiento a cuarta, superado por Ciudadanos, PP y Más Madrid, que le arrebató el espacio de principal partido de la izquierda hasta hoy.

Pierde enteros la opción de Mercedes González, quien hasta dos meses era la opción predilecta en Ferraz para recuperar las llaves de la Casa de la Villa -el último socialista que ocupó la Alcaldía fue Juan Barranco en 1989-. La falta de calado de González entre los madrileños y la mala sensación que habrían dejado sondeos cualitativos realizados en el seno del partido, han jugado en su contra.

El comunicado de Mercedes González

Apenas unos minutos después del anuncio del aplazamiento de las primarias, la también secretaria general del PSOE en Madrid emitió su propia nota. Dos escuetos párrafos y mucha ambigüedad. "La vida me ha otorgado dos grandes responsabilidades para este tiempo: representar al Gobierno de la gente en la Comunidad de Madrid y poner en pie a la organización de los socialistas en la capital de España [... ] a las que he dedicado y voy a seguir dedicando todas mis fuerzas de forma exclusiva", comenzaba diciendo.

Fuentes del entorno de Mercedes González no aclaran si este mensaje significa su abandono definitivo de la carrera electoral y dicen ahora que "ella nunca ha dicho que se vaya a presentar". No obstante, la propia González insinuó en una entrevista concedida en mayo a 20minutos que aspiraba a ello: "Nunca he negado ni negaré que lo más bonito que puede haber es ser el alcalde de tu ciudad", apuntó al ser preguntada sobre esta posibilidad.

Es más, en la convención municipal socialista de julio, la exvicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se mostró convencida de que Mercedes González y Juan Lobato serían "dos extraordinarios líderes" de la capital y de la comunidad madrileña. Estas declaraciones fueron un espaldarazo a las aspiraciones de González para ser la cabeza de cartel de Madrid. Aunque, el sueño fue efímero. Lastra renunció a su cargo poco tiempo después, y González perdió, así, a su madrina política.

La delegada del PSOE en Madrid, sigue el comunicado advirtiendo: "Desde ambos lugares [la SG y la delegación municipal], tanto los madrileños y madrileñas como mis compañeros y compañeras de partido, me encontrarán en primera línea de trabajo para lograr los gobiernos socialistas que necesitan y merecen en su Ayuntamiento y en su Comunidad. Como siempre". Con esto parece acatar la decisión de la dirección nacional, sin dejar de reivindicar su figura en el socialismo madrileño. Todo, a tres meses de que se celebren las primarias del PSOE municipal. "Y esta vez para ganar", concluye su mensaje.