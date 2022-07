Lastra apunta a Mercedes González como futura candidata del PSOE de Madrid ante las duras críticas de la otra aspirante Mar Espinar

El PSOE-M quiere seguir vivo en Madrid. Esa es la conclusión que se puede sacar de la celebración de la convención municipal del partido que se ha celebrado este fin de semana a diez meses de las próximas elecciones. Pero lo que parecía que iba a ser una cumbre para salir más unidos y reforzados debatiendo sus propuestas electorales, se ha convertido en un escaparate de las luchas internas socialistas, ante la proximidad de las primarias para elegir a la candidata a las municipales.

Durante su intervención en la convención, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha querido apagar este domingo el incendio provocado el sábado por la portavoz municipal, Mar Espinar, al asegurar que el partido socialista en la capital se encuentra en un "infierno", apuntado a la delegada del gobierno y secretaria general de la agrupación Madrid Ciudad, Mercedes González, y al secretario regional, Juan Lobato, como los futuros candidatos al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad.

Lastra ha instado a su partido a no perder "ni un segundo" para "recuperar Madrid para la gente", y se mostró convencida de que González y Lobato serán "dos extraordinarios líderes" de la capital y de la comunidad madrileña.

Con estas palabras cerraba el paso a Espinar que, en su dura intervención, advirtió del cuadro del colapso al que se enfrenta la formación y mandó un mensaje a sus compañeros: "O remontamos (en las próximas elecciones) o el sueño se acabó", señaló. Los datos lo demuestran, apuntaba Espinar: frente a los más de 803.000 votos en la ciudad en 1983, se desplomó hasta los aproximadamente 200.000 en 2019.

"Estamos preparados"

En un tono muy distinto se ha pronunciado González, quien ha pedido "mirar hacia adelante" con respecto a los resultados electorales del partido y ha señalado que la convención es "un compromiso con la militancia". "Ya estamos preparados, ya estamos en condiciones", ha aseverado a diez meses de la cita electoral.

Ahora, como ha explicado, después del trabajo interno, toca sumar aportaciones ciudadanas "para dar forma social al proyecto" y explicarlo. Así, ha detallado algunas de las 100 medidas recogidas como colofón de la convención municipal de la formación, como llegar al 20% de vivienda pública en la capital frente al 1,5 actuales, más y mejor empleo con un plan estratégico de transformación económica que lleve aparejada una nueva fiscalidad donde el objetivo sería "reducir la diferencia de renta a la mitad en 2030" o un plan de rehabilitación para acabar con 24.000 viviendas propias del chabolismo vertical, con el que se crearían 43.000 puestos de trabajo.

Desde el Gobierno hemos tomado medidas. Hasta diciembre tendremos una inversión de 15.000M € para proteger a las clases medias y trabajadores



El ayuntamiento tiene recursos para paliar esta crisis, pero ante esto, el alcalde prefiere estar callado



🌹 @MercedesDS21 pic.twitter.com/4GUKuuxYBU — PSOE Madrid Ciudad (@PSOEMCiudad) July 3, 2022

González se ha declarado "orgullosa" tanto de su ciudad como del PSOE en la capital, que ha definido como "una fuerza tranquila, responsable, segura". "El partido vela por la seguridad de todos los madrileños, como yo lo hago todos los días", ha apostillado la también delegada del Gobierno en Madrid.

Lobato va "a por todas en Madrid"

Por su parte, el secretario general de los socialistas en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, también hizo un reproche a Espinar y defendió este domingo que el PSOE de Madrid "no está ni para nostalgias ni para derrotismos".

"En esta etapa hemos levantado la cabeza, con orgullo, sin penas ni depresión. Ya está bien de lamerse las ideas. Hay que ir a por todas en Madrid", ha lanzado desde el Palacio de Cibeles, donde el PSOE Madrid Ciudad ha celebrado su convención municipal.

El también portavoz del PSOE en la Asamblea ha aseverado la ciudadanía madrileña "no disfruta de libertad", de "la de verdad", con una presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, gobernando "para un 3, un 4 por ciento de la población". "Madrid no es una región donde los ciudadanos disfruten de libertad porque no es libertad el cierre de las urgencias para más de medio millón de personas, ni es libertad que haya más de 800.000 madrileños en lista de espera", ha espetado, después de reclamar para la ciudadanía "libertad, dignidad y respeto".