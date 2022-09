Mercedes González, tras perder el favor del PSOE para competir con Almeida: "Me encontrarán en primera línea. Para ganar"

Sigue el culebrón por ver quién será el candidato socialista a la alcaldía de la ciudad de Madrid en las elecciones de mayo de 2023. Apenas minutos después de que la dirección nacional del PSOE haya decidido retrasar hasta diciembre las primarias para la elección del cabeza de cártel frente a José Luís Martínez-Almeida o Rita Maestre -lo que podría leerse como que la actual delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ya no cuenta con el favor de Ferraz- la también secretaria general del partido en la capital ha lanzado un comunicado. Y no ha servido, precisamente, para aclarar las cosas.

La nota, de escasos dos párrafos, comienza: "La vida me ha otorgado dos grandes responsabilidades para este tiempo: representar al Gobierno de la gente en la Comunidad de Madrid y poner en pie a la organización de los socialistas en la capital de España [... ] Dos tareas a las que he dedicado y voy a seguir dedicando todas mis fuerzas de forma exclusiva".

Fuentes del entorno de la delegada del Gobierno no aclaran si este mensaje significa su abandono en la carrera electoral y dicen ahora que "ella nunca ha dicho que se vaya a presentar". No obstante, la propia González insinuó en una entrevista concedida en mayo a 20minutos que aspiraba a ello: "Nunca he negado ni negaré que lo más bonito que puede haber es ser el alcalde de tu ciudad", apuntó al ser preguntada sobre si quería ser candidata.

Es más, en julio, la exvicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se mostró convencida en la convención municipal socialista de que Mercedes González y Juan Lobato serían "dos extraordinarios líderes" de la capital y de la comunidad madrileña. Estas declaraciones fueron un espaldarazo a las aspiraciones de González para ser candidata socialista en la capital.

Lastra, sin embargo, renunció a su cargo poco tiempo después, y, así González perdió a su madrina política. Desde entonces, volvieron a sonar en las quinielas nombres como los ministros de Defensa, Margarita Robles; de Justicia, Pilar Llop; o Interior, Fernando Grande-Marlaska. Todo especulaciones. Aunque, lo cierto es que González había perdido el beneplácito del aparato para encabezar la lista municipal.

En el comunicado, líder socialista, añade: "Desde ambos lugares [la SG y la delegación municipal], tanto los madrileños y madrileñas como mis compañeros y compañeras de partido, me encontrarán en primera línea de trabajo para lograr los gobiernos socialistas que necesitan y merecen en su Ayuntamiento y en su Comunidad". De esta forma, la delegada acata la decisión de la dirección nacional, si bien no da un paso atrás en sus labores. Todo, a tres meses de que se celebren las primarias del PSOE municipal.

"Como siempre. Y esta vez para ganar", concluye insuflando ánimo a las filas socialistas, que llevan desde 1989 -en la etapa de Juan Barranco- sin ostentar la vara de mando de la Alcaldía de Madrid.