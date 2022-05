Entrevista | Mercedes González (PSOE): "Cuando el PP gobierna Madrid pero no en la Moncloa hace oposición sistemática a todo"

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, se reúne con 20minutos para hacer un repaso de la actualidad política madrileña. La relación con Isabel Díaz Ayuso, sus aspiraciones políticas y la situación del PSOE en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid son algunos de los temas que aborda en esta entrevista.

¿Quiere ser candidata al Ayuntamiento en 2023?

Queda aún un año y aún tiene que haber un proceso de primarias. La política más bonita es la municipal y nunca he negado ni negaré que lo más bonito que puede haber es ser el alcalde de tu ciudad. Y si es Madrid, mejor, porque es la Champions.

¿Y qué le parece la labor de Mar Espinar como portavoz socialista en el Consistorio?

Está haciendo una labor estupenda y tenemos una coordinación constante.

¿Le acompañará Juan Lobato en el tíquet electoral?

Está haciendo un trabajo extraordinario, intentando remontar una situación muy complicada que es que el PSOE no sea la primera fuerza de la oposición.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le reprocha que utilice la Delegación para posicionarse como candidata...

Todo lo que hace últimamente Almeida me parece insólito. Me da tanto apuro que una persona a la que tengo afecto y cariño personal esté arrastrando tanto el cargo de alcalde que no tengo nada que decir. Si hay alguien que nos ha enseñado el mal uso que se puede hacer de una institución pública es él, que confundió ser alcalde con portavoz de su partido.

Y con Isabel Díaz Ayuso, ¿cómo es su relación?

Prácticamente inexistente. La persona con la que más interlocución tengo es con el consejero de Justicia, Enrique López, con el que la colaboración y coordinación en privado es muy buena. Creo que hay que separar partidos e instituciones.

¿En qué sentido?

Mire, cuando el PP gobierna en la Comunidad y no tienen en Moncloa a un Gobierno de su mismo color, se dedica a hacer oposición sistemática. Y esto no lo hacen ni Moreno ni Mañueco ni lo ha hecho Feijóo. Miran más a Moncloa que a los 179 municipios de la Comunidad.

¿Está Madrid infrafinanciada como denuncia la presidenta?

No entraré en su juego. Si lo cree, que vaya al Constitucional. ¿Todas las decisiones del Gobierno están mal? No. Ni nosotros hacemos todo mal ni ellos tampoco.

Se acaba de crear la agrupación del PSOE de Madrid ciudad, ¿será la palanca para hacerse con el Ayuntamiento en 2023?

Tenemos que presentar un proyecto político que conecte con los madrileños. No tiene lógica que en las europeas Borrell tenga un resultado espectacular, al igual que Sánchez en las generales, y en las municipales nos desplomemos. Y no solo tienen que ver las caras, sino también los proyectos. El PSOE hace mucho tiempo que ha dejado de conectar con lo que le preocupa al madrileño de a pie y por eso acabamos de crear este instrumento.

¿Optarán por gobiernos de coalición allí donde sumen con otros grupos de izquierda?

Puede ser una buena fórmula. Hay gobiernos de coalición tanto en el Estado como en Madrid. Y los ciudadanos nos están diciendo cuando vamos a las urnas que tenemos que llegar a acuerdos.