La propuesta del PSOE para permitir desahuciar en 48 horas a okupas de casas vacías provoca un nuevo choque con Podemos

Nuevo frente en el Gobierno en mitad de una negociación de Presupuestos entre PSOE y Unidas Podemos y que no termina de cerrarse. Los socialistas registraron hace unos días en el Congreso dos enmiendas al proyecto de ley de eficiencia organizativa de la justicia que, entre otras cosas, permitirían desalojar en un plazo de 48 horas a las personas que okupen un inmueble que no sea ni el domicilio habitual ni tampoco la residencia vacacional de su propietario. Y ese movimiento ha molestado a Unidas Podemos, que critica que el PSOE se centre en este tipo de medidas punitivas mientras la negociación de la ley de vivienda sigue empantanada en el Congreso sin visos de que vaya a desbloquearse próximamente.

Aunque estas enmiendas se registraron hace unos días, la liebre saltó este miércoles en el Congreso, cuando el portavoz socialista Patxi López justificaba estas medidas afirmando que dan respuesta a una demanda que planteaba "mucha gente". López insistió en que lo que plantea el PSOE "no tiene nada que ver con los desahucios" y en que solo afecta a los "allanamientos y la ocupación ilegal de inmuebles", y subrayó que se protegerá a las familias vulnerables para que no se queden sin techo a través de los mecanismos incluidos en la ley de vivienda... que siguen sin aprobarse por las diferencias entre el PSOE, por una parte, y Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, por la otra.

Los dos delitos mencionados por el portavoz, diferentes en el Código Penal, son los que diferencian una okupación de la invasión de una vivienda, y aunque habitualmente se confunden y se tratan como si fueran lo mismo, la forma de abordarlos ya con la actual legislación es muy distinta. El allanamiento se produce cuando se ocupa irregularmente el domicilio habitual o la segunda residencia de un propietario, y ahora mismo la Policía puede entrar de inmediato a la vivienda sin orden judicial y recuperarla. Incluso en casos en los que las fuerzas de seguridad tengan dudas, el procedimiento es rápido: se acude al juzgado de guardia y se pide el desahucio de los okupas tras comprobar que la vivienda es un hogar y no una propiedad vacía.

Cuestión diferente es si lo que se invade es un inmueble vacío que no sea ni el domicilio habitual ni la segunda residencia de su propietario, algo estadísticamente mucho más habitual. Esa acción está tipificada como usurpación y no como allanamiento de morada, y el trámite para expulsar a los okupas es más farragoso porque no se trata de una vivienda habitada y, por ende, no se considera morada a efectos legales. Es cierto que, para estos casos, desde 2018 existe un procedimiento de desalojo exprés que puede cerrarse en semanas, pero requiere de la intervención judicial y, en ocasiones, los plazos se alargan.

Las enmiendas presentadas por el PSOE pretenden, fundamentalmente, acelerar los tiempos para el desahucio en estos segundos casos, los del delito de usurpación de inmuebles vacíos, porque para los de allanamiento el proceso ya es muy expeditivo. Según señala el texto legal que plantean los socialistas, "en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles [...] el juez o tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial" sin necesidad de que el propietario incurra en gasto alguno.

Podemos reclama aprobar ya la ley de vivienda

El hecho de que el PSOE ponga el foco sobre esta cuestión, máxime cuando la ley de vivienda está bloqueada por asuntos como la negativa de los socialistas a ampliar el alcance del mecanismo de limitación de precios del alquiler, ha enojado enormemente a Unidas Podemos, que tachó este miércoles de "inaceptable" la propuesta. Así lo planteó su diputado Rafael Mayoral, que afirmó que ve a Patxi López "descentrado" y le espetó que debería recordar que "ya no está gobernando con [el exministro del PP y exdirigente del PP vasco Jaime] Mayor Oreja".

Mayoral exigió al PSOE que "reflexione" porque, a juicio de Unidas Podemos, el principal problema que tiene el grueso de la población en relación a la vivienda no es la okupación, sino la subida "abusiva" del precio de los alquileres y el aumento de las cuotas de la hipotecas de tipo variable. "Lo que hace falta es frenar el precio de la vivienda", criticó el parlamentario morado, que avisó a los socialistas de que "cuando se asume la agenda de la derecha, al final gana la derecha".

Esta nueva polémica se produce en mitad de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado entre ambos socios de coalición, unas conversaciones que se reanudaron este miércoles pero en las que el acuerdo sigue aún lejos. Precisamente una de las condiciones de Unidas Podemos para apoyar las cuentas es el desbloqueo de la ley de vivienda y su aprobación en el plazo más corto posible en el Congreso, habida cuenta de que el Gobierno prometió a la UE que estaría en vigor en octubre y ya hay retraso sobre el calendario previsto.