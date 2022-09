Sánchez y sus Diez negritos. Page abrió la veda. El presidente de Castilla-La Mancha, consciente de que puede perder su gobierno en 2023 por el peso de las siglas, salió hace días con un torpedo contra Sánchez. Le pidieron que se retractase, pero no lo hizo. Ayer siguió ese camino el presidente valenciano, Ximo Puig. El motivo era diferente (a Page no le gustan los socios de Sánchez, a Puig no le gusta su política fiscal), pero el esquema se repitió: el líder regional lanza su desaire, Moncloa le afea su actitud, pero el político desafiante se niega a dar marcha atrás. A Sánchez le llegarán más desafíos, más cargos del PSOE que creen que alejándose de él quizá cambien el curso de las elecciones locales y regionales de 2023. Agatha Christie lo describió muy bien en su misteriosa novela Diez negritos. Todos se creían los más listos y no dudaban en desafiar el plan de quien los había invitado a esa misteriosa casa, pero al final... "no quedó ninguno".