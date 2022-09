Malestar en el PSOE por la vuelta a las andadas de Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha ha criticado las "compañías" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en referencia a sus socios de coalición y parlamentarios -Unidas Podemos, ERC o EH Bildu-, rompiendo así la línea marcada por el PSOE de mostrar unidad a tan solo nueve meses de las elecciones municipales y autonómicas. Sin embargo, es justo esa cercanía a los comicios lo que parece ser un aliciente para el barón socialista más combativo, cuyas encuestas internas arrojan un posible vuelco electoral en Castilla-La Mancha. Desde el partido le han afeado que emprenda una guerra "en solitario" y recuerdan que todos se presentan bajo "la misma marca".

En una entrevista concedida al diario El Mundo, Page ha advertido al secretario general de los socialistas de que de seguir "con las mismas compañías" habrá "un castigo para el PSOE". "El problema de los socios que apoyan o rebañan, o arañan, o le pasan peaje al Gobierno es que, además de que son muchos, bastantes llevan en su código político la voluntad de desestabilizar el Estado", ha señalado el presidente autonómico, que las ha calificado como "malas compañías".

Estas declaraciones han levantado un importante cabreo en Ferraz, sede de los socialistas. No solo por el contenido de la entrevista, sino porque no avisó de que se publicaría y porque llega después de que el partido celebrara en Zaragoza este fin de semana el Consejo Político Federal. Este órgano reunió a todos los líderes territoriales del PSOE y, pese a debatir en varias mesas las líneas maestras para los programas electorales de cara a 2023, fuentes socialistas aseguran que Page no señaló las diferencias que después aireó en la entrevista.

La sensación es de desconcierto, pues las fuentes consultadas creen que no tiene sentido hacer guerras "en solitario" porque todos, aunque sean "perfiles distintos", se presentan bajo la misma marca. Todo ello, pese a que no es la primera vez que Page se diferencia de la línea oficialista. De hecho, es más habitual de lo que en Ferraz gustaría. A finales de 2020, por ejemplo, dijo que el pacto con EH Bildu para aprobar los Presupuestos de 2021 "no tenía un pase". La formación abertzale también fue puesta de excusa para criticar la Ley de Memoria Democrática del ministro socialista Félix Bolaños. "Todo lo que toca lo ensucia", dijo en referencia a Bildu.

En público, eso sí, el PSOE ha tratado de minimizar la polémica. El propio Bolaños ha señalado que el sábado la formación demostró su "unidad y fortaleza". El mismo argumentario ha defendido Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del partido, que ha señalado que el Consejo Político Federal transmitió un "mensaje claro de unidad, no solo desde el punto de vista de la imagen, sino con resoluciones". "En ese Consejo tomaron la palabra todos los que intervinieron y fue el mensaje que repitieron todos los que allí intervinieron", ha añadido.

La ley de Bienestar Animal, la otra guerra de Page

Las "malas compañías" de Sánchez no es el único campo de batalla elegido este mes por el presidente castellano-manchego, que ha obligado al PSOE a intentar modificar una ley que fue pactada y aprobada por el Consejo de Ministros en su totalidad. Se trata del articulado sobre Bienestar Animal, que provocó tensiones entre Asuntos Sociales (Unidas Podemos) y Agricultura (PSOE) por la protección de los perros de caza. Finalmente, la ministra Ione Belarra ganó la batalla a Luis Planas y logró que la ley obligase a tratar a los perros de caza y perros de pastoreo y ganadería tratados como cualquier otro can.

No obstante, el PSOE presentó una enmienda hace una semana para excluir de la protección de dicha ley a los perros de caza. Detrás de ese movimiento, que supone que la formación mayoritaria del Gobierno intente corregir un texto de su propio Ejecutivo, están las asociaciones de cazadores, que amenazan con salir a la calle, y el propio Page, que llegó a advertir de que la llevaría a los tribunales.

"Es bueno que los políticos legislen a favor de arreglar los problemas, pero no de meterle el colmillo a algo que no le gusta. Debe de haber alguien que le tiene manía a la caza y ha colado en una ley de bienestar animal, que todos compartimos que se cuide bien a los perros, a los gatos… Pero una cosa son los animales domésticos y otra cosa muy diferente colar otro tipo de realidades", dijo.