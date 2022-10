Causas y tratamiento de la obesidad en loros: "Si no les ofrecemos los estímulos necesarios, tienden a moverse muy poco y engordar"

La obesidad es una de las enfermedades más comunes entre nuestras mascotas. Igual que afecta a perros y gatos, esta patología también puede aparecer en otras especies más exóticas como los loros, de hecho, es muy común que aparezca en aquellas aves que viven en cautividad, ya que, por lo general, todavía hay mucho desconocimiento sobre su adecuada alimentación.

En loros, se considera obesidad cuando el peso del animal supera entre el 10 y el 20 por ciento de su peso ideal, que dependerá de la edad y la especie del mismo. "Lo definimos como una condición corporal en la que el animal tiene un porcentaje de grasa corporal sustancialmente mayor de la que debería tener normalmente", explica Roger Valls, cofundador de la asociación Avetropic, cuya misión es salvaguardar el bienestar de las psitácidas.

"Cuando un loro, día tras días, ingiere más calorías de las que gasta tiene un superhábit calórico, lo que provoca que esas calorías de más se almacenen en forma de tejido graso", detalla Valls. "Esto, en el medio - largo plazo, se traduce en un animal con obesidad".

El especialista en psitácidas explica que la obesidad en los loros que viven en cautividad está relacionada con dos factores: una dieta más calórica de lo que debería y una falta de actividad que hace que el animal no gaste la energía proporcionada en esa dieta. "Si el balance entre los dos no es cero, se va a producir un desajuste en el peso del animal", asegura.

"Si el animal tiene un estilo de vida sedentario (que en cualquier caso, no es recomendable), es un animal que va a gastar pocas calorías diarias, por lo tanto, debemos ofrecerle una dieta menos calórica, equivalente a ese estilo de vida ya que, si no lo hacemos, tenderá a la obesidad", añade Valls.

Un problema común en cautividad que puede evitarse

Aunque la obesidad en loros no es tan común como en perros o gatos, Valls asegura que ocurre bastante en los hogares debido a que "los animales no tienen mucho espacio dónde moverse". "Se da más en algunas especies como los loros amazónicos, ya que sus dietas naturales no son especialmente calóricas y no son capaces de lidiar bien con una dieta muy grasa", añade.

"La obesidad también puede darse por algún motivo comportamental. Por ejemplo, si no les ofrecemos los estímulos necesarios, tienden a moverse muy poco y a hacer pocas cosas, por lo que lo único que hacen es comer y, por tanto, engordar", expresa el experto en psitácidas.

Para evitar que nuestros loros sufran obesidad va a ser primordial intentar que en su día a día pueda moverse de forma parecida a como lo haría en la naturaleza. "Si vive dentro de una jaula nunca va a poder incentivar el movimiento", afirma Valls. "Tenemos que fijarnos en su entorno, ver si incentiva al loro al movimiento. En este sentido, la estructura del espacio juega un papel importante, ya que dependerá del enriquecimiento ambiental que le ofrezcamos".

"También podemos fomentar el movimiento con ejercicios de entrenamiento con nosotros, haciéndole que vuele de un punto a otro", aconseja. "Esto hará que se mueva más de lo que haría solo estando en la jaula y gastará la energía suficiente".

Ya hemos dicho que no solo dependerá de la actividad física, también la dieta tiene que ser adecuada. "Tenemos que ajustarla lo mejor que podamos a las circunstancias del animal", afirma el especialista de Avetropic. "Es importante que tengan una dieta apropiada (no baja en calorías específicamente) y que el tipo de comida que les ofrecemos y el cómo, también cuente".

"Tenemos que intentar jugar un poco con estos factores, ofrecerles una dieta lo más equilibrada posible e ir ajustándola a sus necesidades, es decir, reducirla o aumentarla hasta que la balanza esté en cero y que el animal mantenga su peso ideal", explica Valls.

En este sentido, el experto advierte de que "nunca debemos dejar que nuestro loro pierda peso rápidamente" ya que significará que "el animal está pasando hambre".

"Para estos temas siempre es recomendable preguntar a un profesional, porque se trata de una situación compleja y, además, como son animales que tienden a seleccionar las cosas que les gusta, no es sencillo cambiar sus hábitos alimentarios", detalla. "Cambiar su dieta es difícil".

Por último, el experto en psitácidas recuerda que es importante tomar medidas ante la obesidad ya que las consecuencias pueden derivar en problemas de salud más graves. "Pueden surgir problemas en las patas, por soportar un peso mayor al que deberían, o sufrir problemas de hígado, por ejemplo", concluye.