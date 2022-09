Vuelta al cole con velocidad limitada a 20 km/h junto a los centros y 100 agentes tutores más

Esta semana comienza la vuelta al cole en los colegios e institutos madrileños, donde se están ultimando los preparativos para recibir a los alumnos en las aulas este nuevo curso. En más de 150 colegios de la capital durante las vacaciones de verano se han realizado obras de mejora en los entornos de los centros para asegurar a los estudiantes un retorno lo más seguro posible. Aprovechando esta vuelta a la rutina el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz han visitado las recién remodeladas instalaciones del Centro de Educación Infantil y Primaria Marcelo Usera.

El alcalde ha querido señalar la importancia de atender las preocupaciones de padres y madres sobre la seguridad de los entornos escolares y ha explicado en qué tipo de actuaciones se están centrando. “En cuanto a la mejora de los espacios públicos estaremos actuando en 218 colegios hasta junio de 2023, pero ya hemos actuado en 150 colegios de la Comunidad de Madrid ampliando las aceras, poniendo vallas de protección y al mismo tiempo trabajando en la señalización específica tanto en asfalto como en señales verticales que permiten a todos los que transiten esas calles ir con precaución”, ha comentado.

Asimismo, Almeida ha querido recordar que en los próximos días (7 y 8 de septiembre) todos los autobuses de la EMT serán gratuitos por la vuelta al cole y el fin de las vacaciones: “Recordar a todos los madrileños que los días 7 y 8 de septiembre la Empresa Municipal de Trasportes de Madrid será gratuita para mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad. Somos conscientes de que la movilidad y el tráfico estos días empeora y optamos por la apuesta al transporte público.

Otra de las medidas que han decidido tomar para mejorar la seguridad en las aulas, exteriores de los colegios y zonas más frecuentadas por los jóvenes es aumentar la plantilla de agentes tutores en todos los distritos madrileños. “La policía municipal está haciendo un esfuerzo muy importante. En el primer semestre de 2021 se realizaron 7.000 intervenciones en el ámbito de los entornos escolares y en el primer semestre de 2022 ya han hecho 11.000 intervenciones, por lo tanto, es una actuación que abarca las distintas facetas sin lugar a dudas”, ha aseverado el regidor.

A su lado, Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias, ha explicado cual será el planteamiento de seguridad con los nuevos agentes que llegan este curso para paliar los conflictos de bandas juveniles, concienciar a los estudiantes de los peligros y protegerles. “Es una apuesta fundamental de este equipo de gobierno. Es una figura muy útil, lo ha sido siempre, pero sobre todo ahora con las bandas juveniles nos da mucha información y nos alertan de casos de posibles radicalizaciones. Se sumarán 100 agentes más que se van a repartir por los distritos de la ciudad", ha asegurado.

"En un primer momento, habrá un mínimo de 8 agentes en cada una de las unidades, y se llegará a una segunda etapa en 2023 según se vayan incorporando los nuevos agentes, serán hasta 12 agentes en cada una de las unidades de distrito (UID)”, ha detallado Inmaculada Sanz. Por el momento y hasta que no estén todos los agentes en la plantilla no contemplan aumentar la presencia de los agentes en ciertos barrios madrileños conocidos por sus altos índices de criminalidad juvenil, aunque no descartan que se pueda hacer algún ajuste en alguno de los distritos si lo estiman necesario.