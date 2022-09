Así han vivido los usuarios el primer día con ayuda al transporte público: celebran la medida, pero piden que dure "más tiempo"

Es difícil sacarle pegas a una medida como la bajada del precio de los transportes públicos. Pero también las encuentran. Los millones de usuarios, en general, han acogido con buenas palabras los descuentos que desde este jueves 1 de septiembre y hasta fin de año se aplican en los abonos de transporte urbano e interurbano, aunque los mejorarían, por ejemplo, extendiendo esta financiación -del Gobierno y las autonomías- en el tiempo o incrementarla. "En Alemania pagan nueve euros", recriminaba uno de los viajeros que ha pasado este jueves por la estación de Atocha.

Un equipo de 20minutos se ha desplazado a la céntrica estación madrileña en el día en el que los abonos gratuitos y los descuentos de entre un 30 y un 50 por ciento en los títulos mensuales y de diez viajes comenzaban a aplicarse. Al coincidir con el primer día del mes de septiembre, el aumento del tránsito era palpable. "Tenemos más jaleo, pero está yendo todo bien", dice una de las trabajadoras de Renfe visiblemente identificada con un peto fluorescente que atiende a todos los usuarios que por allí pasan sin saber a dónde dirigirse o cómo sacar un billete con los nuevos descuentos que el Gobierno aplica para paliar los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania, entre los cuales se encuentra el incremento del precio de los carburantes.

Salvo excepciones, en general la mayoría de las personas ya han oído hablar de los descuentos que arrancan este jueves. "La campaña en la prensa ha ayudado", dice la empleada de Renfe. Pero no todos los usuarios lo han gestionado ya. Es el caso de Vanessa, de 34 años, que está esperando que le venza el plazo de su abono mensual para estudiar la opción que más le conviene. En cualquier caso, está segura que le "va a venir súper bien" para ir a trabajar y al colegio de su hija.

Tampoco se lo ha sacado aún Juan, que vive en Ávila y estudia en Salamanca y viaja cada fin de semana entre ambas ciudades. El joven se muestra satisfecho con que "se fomente que no se use el coche y más el transporte público", al tiempo que menciona el ahorro que le supone porque "es mucho dinero lo que me gastaba". Con todo, aún no lo ha gestionado tampoco: "No estoy seguro cómo funciona, estoy mirando las condiciones, pero he estado trabajando y no he tenido tiempo de gestionarlo"

425.000 abonos gratuitos de Renfe

Este estudiante no es una de las 94.000 personas que, según las cifras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya han usado el abono gratuito de Renfe en su primer día de funcionamiento. Poco después de las 10.30 horas, al habitual bullicio del vestíbulo de Cercanías de Atocha se ha agregado el revuelo por la llegada del séquito de la ministra Raquel Sánchez, que ha llegado en tren desde la estación madrileña de Nuevos Ministerios. La titular de la cartera de Transportes ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación la eficacia de esta medida porque contribuye a la recuperación de la movilidad a través del transporte público en tren, "la más sostenible". Hasta el momento, según los datos facilitados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves por la mañana durante una entrevista en la Cadena Ser, la compañía ferroviaria pública ha expedido ya 425.000 abonos gratuitos.

Carlos, de 54 años, baja del autobús urbano en el centro de Madrid. Cuenta que su abono ha pasado de costarle 63,7 euros a 31,8 euros. Pero reclama más ayudas. "En Alemania, donde cobran casi el doble, pagan nueve euros por el abono transporte. No tiene sentido".

A pocos metros de distancia se encuentra Alfredo, con 49 años, que se dispone a coger el autobús junto al monumento en recuerdo de las víctimas del atentado del 11-M. No se ha sacado el abono aún a mitad de precio porque también está esperando a que llegue la fecha en la que termina su actual abono. "La medida está bastante bien", dice, si bien la mejoraría alargándola "un poco más de tiempo". "Pero bueno, hasta diciembre no nos vamos a quejar", concluye.

Por su parte, Mari Carmen, de 55 años, explica que vive en Getafe y trabaja en la Gran Vía de Madrid, a donde le lleva "derecha" un tren de Cercanías Madrid. "Valía unos 36 euros y ahora me sale gratis. Fenomenal, me viene perfecto", celebra.

El abono gratuito de Renfe ha hecho que Jéssica, de 33 años, se anime a viajar, algo que antes no podía hacer a menudo porque no tiene coche. Relata a este periódico que con esta medida ha aprovechado para "conocer nuevos lugares". Para gestionarlo, explica, no tuvo ningún problema. "No nos demoramos nada, simplemente en la taquilla de una nos la dieron".

"Como tengo menos de 26 años, con diez euros puedo viajar por todas las zonas de Madrid y estoy encantado, me sale muy muy barato", asegura con una sonrisa en la cara Javier, de 23 años, que coge unos dos Cercanías y tres metros cada día.

Mientras, Isabel se pregunta cuánto tiempo va a durar esta medida, en principio prevista hasta finales de año. Esta mujer de 65 años ha venido a informarse a Atocha, pero "en la oficina del Consorcio [Regional de Transportes de Madrid] me ha han dicho que la página se había caído" por la gran cantidad de peticiones recibidas. Aún así, no desiste. Contenta con la medida, asegura que lo volverá a intentar.