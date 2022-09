Arranca esta semana el nuevo curso político en la ciudad de Madrid y eso es sinónimo de que empiezan a negociarse los presupuestos para 2023, especialmente importantes por tratarse de año electoral. Como ya ocurriera con las anteriores cuentas municipales, el Gobierno popular de José Luis Martínez-Almeida no se cierra a sentarse con nadie. La última vez, tres ediles del Grupo Mixto, escindidos de Más Madrid, salvaron la votación sobre la bocina cuando Vox -supuesto socio preferente- se bajó inesperadamente del pacto. ¿Qué puede esperarse ahora?

La frontera de la mayoría absoluta en Cibeles se sitúa en 29 concejales, necesarios para sacar adelante las cuentas anuales. El PP dispone de 15 , que sumados a 11 de Ciudadanos, y dando por descontado que los naranjas ofrecerían su apoyo como parte del Ejecutivo de coalición, nos deja en 3 respaldos necesarios más. El resto de los 57 concejales totales, se reparten entre Más Madrid (16), PSOE (8), Vox (4) y Grupo Mixto (3).

Con estos cálculos en mente, el alcalde ha empezado este miércoles a abonar el terreno para posibles acuerdos. Prorrogar las cuentas municipales no es una opción. Y al primero que sacado a colación para negociar las nuevas ha sido a Vox.

"Creo que ayer Vox, tras la reunión con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, dio un diagnóstico certero de la situación económica y social que tenemos en la Comunidad, en la ciudad y en España. Supongo que para el partido es imprescindible que haya presupuestos en la capital", ha insinuado este miércoles a los de Ortega Smith, invitándoles a que emulen a la formación que lidera Rocío Monasterio a nivel regional y que este martes aseguró que apoyará las cuentas autonómicas si van encaminadas a "ayudar a las clases medias y bajas, reducción del gasto y la reducción de impuestos".

"Esas medidas son señas distintivas nuestras", ha seguido insistiendo mientras recordaba que su equipo de Gobierno había "bajado los impuestos desde el principio del mandato por un valor de más de 450 millones de euros" y había "mejorado la eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público", gastando "más de 9 de cada 10 euros en inversiones y obras".

"Espero que Vox tenga el mismo comportamiento que ayer demostró en la Comunidad de Madrid y que estén dispuestos a sentarse. No sé si serán capaces de distinguir ambas situaciones, pero es que es la misma. Espero que aplique el mismo rasero", ha concluido.

Vox: "Comunidad y Ayuntamiento no son lo mismo"

¿La misma situación? Fuentes de Vox aseguran a 20minutos que no: "Asamblea y Ayuntamiento no son lo mismo para nosotros, cada uno tiene su propia situación y fuerzas políticas". Más aún, insisten "desde el giro a la izquierda de Almeida gracias al 'comodín de la llamada', el Grupo Mixto, tanto por sus apoyos como por sus exigencias. Una situación que no tiene un igual en la Asamblea".

Lo cierto es que el año pasado, relativo a los presupuestos de 2022, Vox apoyó las cuentas de Ayuso en la Comunidad, pero rechazó contra todo pronóstico las de Almeida en el municipio. Por una razón: el anteproyecto de 2022 incluía partidas destinadas a la nueva ordenanza de movilidad que sustituyó a Madrid Central en septiembre. Lo que a sus ojos iba "a condicionar la vida, la economía y la libertad de los madrileños".

Grupo Mixto: "Para negociar hay que cumplir lo pactado"

Si Vox falla, todas las miradas se dirigen al Grupo Mixto. Los concejales agrupados bajo el nombre de Recupera Madrid, conocidos como "carmenistas" -por ser ediles que formaron parte del núcleo duro de Manuela Carmena- ya fueron la llave que abrió la espita de la ordenanza de movilidad que incluía, entre otros asuntos, la actualización de Madrid Central y, posteriormente, hicieron lo mismo con los presupuestos de Almeida y Villacís en 2021.

Ahora bien, su apoyo no era gratis. A cambio, exigían que se introdujeran en los presupuestos una batería de medidas, entre otras materias, de movilidad, como el transporte público gratuito bajo determinadas circunstancias; de cultura, para nombrar hija predilecta de la capital a la escritora Almudena Grandes o urbanismo, como un sistema de 'ayuda' solo a los titulares de pisos de menos de 300.000 euros o la cesión del inmueble de Prado 30 a la Comunidad para que se convertirá en centro de salud.

Y, según aseveran fuentes del partido a este periódico, faltan por llevarse a cabo varios puntos del acuerdo. "Lo primero plantear una negociación es cumplir todo lo pactado y hasta que suceda, nuestro trabajo se centra en perseguir y hacer cumplir los acuerdos pendientes", apuntan.

Almeida no cierra la puerta a la oposición

Con la lección aprendida del curso pasado, Almeida ha vuelto de las vacaciones enterrando el hacha de guerra con el resto de grupos municipales, a los que el pasado martes -en su primer acto tras el parón estival- emplazó a "dialogar, sentarse y hablar". Apelando al espíritu de cooperación que permitió fraguar los Acuerdos de la Villa- documento con 352 medidas para reactivar la ciudad tras la pandemia- el alcalde pidió a la izquierda que arrimen el hombro en un invierno y otoño que se avecinan "muy duros".

"Por eso les digo a los grupos que aquí tienen la mano tendida, que los presupuestos de 2023 van a ser extraordinariamente importantes, que el ciclo electoral no debería afectar a la necesidad de poder llegar a acuerdos. Este es un Gobierno que ha demostrado en los tres últimos años que tiene esa capacidad", remató.