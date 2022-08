Vox exige a Ayuso una "drástica" rebaja de impuestos para hacer frente a la crisis

La ya tradicional ronda de reuniones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con los portavoces de los grupos con representación en la Asamblea ha dado este martes el pistoletazo de salida al curso político 2022-2023 en la región. Por la mañana, han pasado por la Real Casa de Correos el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, y la de Vox, Rocío Monasterio, mientras que esta tarde será el turno de las líderes parlamentarias de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

Monasterio le ha planteado al Gobierno regional que tome medidas en torno a tres ejes: fiscalidad, seguridad y educación. La portavoz de Vox ha defendido que en el contexto actual de crisis económica y social debe apostar por una bajada "drástica" y urgente de impuestos. En este sentido, ha apostado por una nueva rebaja del tramo autonómico del IRPF (que este año ya se redujo medio punto); por deflactar este tributo, algo que el Ejecutivo ya anunció que haría en enero de 2023, y por ampliar las bonificaciones de Sucesiones y Donaciones al 99%.

Desde el partido que preside Santiago Abascal también han insistido en que se articulen mecanismos para recortar el gasto público. Además, han exigido la puesta en marcha de un “plan de protección” de autónomos y han sugerido que se financie con los fondos que se inyecta desde la Comunidad a los sindicatos para cursos de formación de empleo, entre otras cuestiones.

"La señora Díaz Ayuso preside la Comunidad de Madrid y maneja un presupuesto de 23.000 millones de euros anuales (...) puede tomar las mismas medidas que le pide a Sánchez", ha subrayado a modo de recado Rocío Monasterio.

En cuanto al apartado de Educación, en Vox han pedido ahondar en el cheque escolar para la gratuidad de las etapas no obligatorias y de dar la batalla “ideológica” en las aulas a las políticas de la izquierda.

En materia de seguridad el tema que ha centrado la reunión han sido los incidentes que se produjeron el pasado fin de semana en las fiestas de Alcalá de Henares. Monasterio ha opinado que hay barrios de la capital y municipios de la región que son inseguros y ha pedido que se pongan los mecanismos para evitarlo. En este sentido, también ha solicitado una comparecencia de la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, para dar detalles de los sucesos de Alcalá y en caso de no hacerlo, le ha instado a dimitir de su cargo.

Tras Monasterio, ante los periodistas ha comparecido el vicepresidente Enrique Ossorio, que también ha estado presente en las reuniones con los portavoces. Preguntado sobre la bajada impositiva que exige Vox, el también consejero madrileño de Educación ha expresado que el Gobierno regional está de acuerdo con este tipo de políticas, pero ha aseverado que todas las medidas deben ser sostenidas por el presupuesto.

"Coincidimos, pero tenemos que hacerlo en la medida de nuestras posibilidades (…) la tarea de Gobierno te hace saber qué medidas puedes tomar y cuáles no porque a lo mejor no tienes soporte presupuestario", ha abundado Ossorio sobre este particular

Sobre la puesta en marcha del plan de compensación para los autónomos elaborado por Vox, el vicepresidente regional ha señalado que se va a analizar y a la vista de las circunstancias es posible que se apruebe alguno de los puntos que contiene, sin precisar cuál. En cuanto a financiarlo con las subvenciones a los sindicatos, otra petición de los de Monasterio, parece más complejo. Ossorio ha explicado que estas partidas se otorgan para la organización de cursos vinculados al empleo y están regulados por normativa estatal, por lo que tienen “difícil reorientación”.

Sí que puede cuajar un poco más la racionalización del gasto administrativo. El ‘número 2’ del Ejecutivo de Díaz Ayuso ha señalado que gobiernos regionales anteriores ya acometieron en su día una reducción del número de corporaciones públicas, por lo que considera que el sector público está ya muy ajustado, aunque ha expresado que en materia de eficiencia cree que siempre se puede hacer "un esfuerzo más".

Reunión con el PP

Por la Puerta del Sol había pasado minutos antes Pedro Muñoz Abrines, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. El líder del grupo parlamentario popular ha trasladado a la presidenta que considera "fundamental" que los 15 proyectos de ley que se están tramitando ahora mismo en la Cámara de Vallecas salgan adelante.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso y el portavoz del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, este martes en Sol. Comunidad de Madrid

Abrines ha indicado que es "fundamental" que se consigan sacar adelante los 15 proyectos de ley que están en tramitación y que supondrán "una mejora para el nivel de vida de los madrileños". Entre ellos figuran la Ley de Protección a la Infancia y Servicios Sociales y textos para simplificar trabas administrativas (como la ley Ómnibus) o para capear la crisis energética que lleva meses golpeando a hogares y empresas.

El vicepresidente Ossorio también ha hecho hincapié en los proyectos legislativos en marcha y en cómo cree que debe agilizarse al máximo la tramitación dado que las elecciones de mayo de 2023 harán que este curso parlamentario sea más corto de lo habitual.