La oferta de trabajo y el polémico cartel que el Asador Guadalmina, ubicado en Marbella (Málaga) han supuesto una auténtica revolución en las redes sociales.

Este jueves, Espejo público ha contactado en directo con José Eugenio Arias, dueño del establecimiento, quien ha insistido en que, pese a las "buenas condiciones de la oferta", aún le faltan entre cuatro y cinco camareros para poder abrir su restaurante de manera completa.

Arias ha destacado que la falta de personal se debe a que "la gente no quiere trabajar" porque prefieren cobrar el subsidio de desempleo o el ingreso mínimo vital. De la misma manera, el hostelero ha apuntado que él paga a sus trabajadores más de lo estipulado según el convenio que rige en Andalucía.

El matinal también ha contactado con José, un camarero que se ha visto obligado a dejar su último trabajo debido a las malas condiciones laborales. José ha respondido a Arias: "No es que la gente no quiera trabajar. Es que tenemos un concepto muy distinto de lo que es trabajar. Lo que no quiere la gente es trabajar gratis o en condiciones nefastas".

Al enterarse de que José acababa de dejar su trabajo, Arias ha espetado: "En pleno agosto. Tu jefe tiene que estar contento", a lo que el camarero no ha dudado en detallar las condiciones de su anterior empleo: tenía un contrato indefinido en una empresa muy conocida, pero trabajaba entre diez y doce horas con solo media hora de descanso que debías elegir si cogerla durante la mañana o durante la tarde. Además, su contrato era de ayudante de camarero cuando, en realidad, desempeñaba funciones de camarero.

Por su parte, Lorena García, presentadora del programa de Antena 3, ha preguntado a José si aceptaría la oferta de trabajo del Asador Guadalmina, a lo que el joven ha respondido: "La portada es muy bonita. Habría que ver a cuánto se pagan las horas extras, qué días se libra y cuántas horas se trabaja. Yo quiero trabajar, pero no siete días a la semana. No aceptaría la oferta porque no me salen las cuentas".

Finalmente, la periodista ha vuelto a abordar el tema del aire acondicionado. Arias mantuvo hace unos días su postura de que no aceptaría el decreto del Gobierno y que, pese a la norma que fija la ventilación a 27 grados, él la mantendría a 20 o 21 grados: "A nadie le va a pasar nada porque es una medida ilegal. Yo he ido a un restaurante donde tienen la temperatura a 27 grados y me he ido. No voy a estar comiendo y sudando. En mi local, nadie va a pasar calor".