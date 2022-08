La denuncia de un camarero sobre sus condiciones de trabajo que ya es viral: "No es un caso aislado"

Este es el horario que me han pasado para el trabajo. Podéis echar cuentas pero ya os lo digo yo: 57 horas a la semana. Estoy dado de alta a 20 horas semanales, me pagan 40 según convenio y trabajo 57, de las cuales de esas 17 de más no me pagan ni 1€. pic.twitter.com/mvTMge8xhC